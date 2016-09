Strajk kobiet w poniedziałek. Co będzie działo się w Lublinie i regionie?

Mieszkanki Lublina spotkają się w poniedziałek, by w milczącym proteście wyrazić swój stosunek do planów zaostrzenia przepisów dotyczących aborcji. Podobne akcje odbędą się także w innych miastach regionu.

Wczoraj do udziału w proteście zachęcały lubelskie działaczki Platformy Obywatelskiej. – Czujemy się poruszone demonizowaniem kobiet i uznawaniem ich za samo zło. Próbuje nam się wmówić, że trudna sytuacja, w której byśmy się znalazły, z automatu powoduje, że zgodziłybyśmy się na przerwanie ciąży – mówi lubelska radna Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

– Kobiety, które znajdują się w tak dramatycznych sytuacjach przeżywają koszmary. Straszenie ich dodatkowymi karami prawnymi pogarsza ich trudną sytuację. Nie możemy na to pozwolić, dlatego popieramy czarny protest – dodaje kolejna radna, Anna Ryfka.

Działaczki Platformy zapytane o szefa lubelskich struktur partii Włodzimierza Karpińskiego, który w sejmowym głosowaniu poparł projekt zakazujący aborcji, odpowiadają, że to jego prywatna decyzja. – Naszym celem jest wpłynięcie na zmianę myślenia. Jeżeli przewodniczący da się przekonać naszym argumentom, może następnym razem zagłosuje inaczej – twierdzi Ryfka.

Udział w jednodniowym strajku zapowiedziało już blisko 100 tys. kobiet w całej Polsce. W jego ramach w najbliższy poniedziałek nie stawią się one w pracy – wezmą np. urlop na żądanie czy urlop wypoczynkowy.

– W Centrum Kultury pracuje wiele kobiet, w tym dużo na stanowiskach kierowniczych. W czwartek do południa wiedzieliśmy, że w poniedziałek nie przyjdzie do pracy kilkanaście pracownic. Nie wykluczamy jednak, że liczba ta będzie jednak większa – przyznaje Barbara Szymańska, rzecznik Centrum Kultury w Lublinie. – To indywidualna decyzja poszczególnych pracownic, którą dyrekcja w pełni respektuje, podobnie jak wszystkie wnioski urlopowe. Centrum będzie funkcjonować jednak normalnie. Strajk nie sparaliżuje jego pracy.