Strażnicy miejscy uratowali bobra. Zwierzę utknęło w zbiorniku (zdjęcia)

Zwierzę wpadło do betonowego zbiornika z wodą i nie mogło już stamtąd wyjść. Właściciele stawu wezwali na miejsce strażników, którzy wyjęli bobra, po czym wypuścili go do Bystrzycy.

Sympatyczny zwierzak dość szybko odzyskał wigor, przekąsił co nieco i zabrał się za zabiegi higieniczne.

Zobacz także: Bóbr z okolic Biłgoraja robi furorę w internecie. Wiosenna kąpiel nad strumykiem