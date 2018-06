Strefa kibica w Lublinie już działa [zdjęcia]

Piotr Rubik wystąpił na Rynku Wielkim w Zamościu [zdjęcia] 0 1

12 czerwca 1999 rok, papież Jan Paweł II głosi Słowo Boże na zamojskiej ziemi w czasie swojej VII pielgrzymki do ojczyzny. By uczcić to wydarzenie Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, Katolickie Radio Zamość, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II oraz Miasto Zamość zorganizowało koncert Piotra Rubika wraz z solistami: Zofią Nowakowską, Agnieszką Przekupień, Martą Moszczyńską, Michałem Gaszą, Grzegorzem Wilkiem, Michałem Bogdanowiczem, Jakubem Wieczorkiem, który wystąpił w roli narratora oraz orkiestrą i chórem. Koncert był częścią projektu "Niepodległa", który upamiętnia setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.