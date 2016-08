Studenci UMCS nagrali film. "Komika" zobaczymy w październiku

Dobiega końca montaż krótkometrażowego filmu „Komik” w reżyserii Mateusza Chazana. To pierwsza produkcja, jaka powstała we współpracy TV UMCS z uczelnianym Inkubatorem Medialno-Artystycznym. Premiera w październiku.

Tytuł jest przewrotny. Film rzeczywiście opowiada o komiku, ale podczas jego oglądania widzom raczej nie będzie do śmiechu. Główny bohater podczas swojego występu przeżywa dramat. Więcej nie mogę powiedzieć, bo fabuła jest na tyle prosta i wystarczy, że powiem jedno słowo za dużo i zdradzę zwroty akcji i zakończenie – mówi Mateusz Chazan, student IV roku prawa na KUL i reżyser „Komika”.

Pomysł na film zrodził się niespełna cztery lata temu, ale prace przy powstawaniu scenariusza rozpoczęły się przed rokiem. Zdjęcia ruszyły w kwietniu i powstały głównie w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka oraz w jednym z lubelskich szpitali i przy ul. Filaretów w Lublinie. W rolę tytułową wciela się znany z monodramów Jerzy Kałduś. W filmie występują też osoby związane z TV UMCS i Inkubatorem Artystyczno-Medialnym, które współpracowały także przy jego powstawaniu.

- Jesteśmy na etapie montażu dźwięku. Została kompozycja muzyki, korekcja barw i wszystko będzie gotowe – mówi reżyser. – Patrząc na kwoty, za jakie powstają nawet niezależne filmy, „Komik” kosztował niewiele. Ale budżet był największy z moich dotychczasowych produkcji.

Film ma trwać ok. 10 minut. Premierę zaplanowano na październik. – Na pewno będziemy chcieli pokazać go na kilku festiwalach. Będzie można zobaczyć go także w Internecie – mówi dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, kierownik TV UMCS. – Ze strony produkcyjnej film jest bardzo dobrze przygotowany i myślę, że studenci przy jego tworzeniu sporo się nauczyli i nabrali doświadczenia. Scenariusz ma wszystkie elementy, jakie mieć powinien, harmonogram prac został przygotowany profesjonalnie, zorganizowano casting. To wszystko dobrze wyglądało.

„Komik” jest pierwszą produkcją TV UMCS, ale trwają intensywne prace nad kolejnymi. – Powstają w ramach praktyk z produkcji medialnej, bo wielu studentów tego kierunku współpracuje z naszą telewizją – dodaje dr hab. Ziółkowska-Kurczuk.