Sukces naukowca z UMCS. 2 mln złotych na opracowanie nowych odmian roślin

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzech konkursów na projekty badawcze: SONATA BIS, HARMONIA i MAESTRO. Wśród laureatów znalazł się prof. Wiesław Gruszecki, który na projekt „Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin” otrzymał 1 mln 978 tys. zł.

Lubelski naukowiec proces fotosyntezy bada od lat. – Zrozumienie tych mechanizmów może pomóc w opracowaniu nowych gatunków roślin. A mówiąc wprost, będziemy zamieniać słońce na plony – tłumaczy prof. Gruszecki. – Szacuje się, że w 2050 roku na świecie będzie 10 miliardów ludzi. Dla ok. połowy z nich może zabraknąć pożywienia. Szansą na rozwiązanie tego problemu jest wynalezienie nowych, bardziej odpornych na stres środowiskowy i bardziej wydajnych odmian.

O jakich roślinach mowa? – Może to być szpinak, kukurydza, ale też wiele innych – wylicza naukowiec. – Te mechanizmy są identyczne w przypadku wszystkich roślin. Jak się trafi raz, to można to później powielać.

Pieniądze otrzymane w ramach dofinansowania zostaną przeznaczone na zakup materiałów i uzupełnienie aparatury niezbędnej do prowadzenia badań. Największą część grantu badacz zamierza przeznaczyć na zatrudnienie pracowników, którzy przez trzy lata będą pracować przy projekcie. Prof. Gruszecki przewiduje, że będzie się nim zajmować pięć osób.

W konkursie MAESTRO dofinansowanie przyznano też m.in. konsorcjum naukowemu kierowanemu przez prof. Wacława Urbańczyka z Politechniki Wrocławskiej na projekt „Spiralne światłowody fotoniczne do zastosowań w metrologii i komunikacji optycznej”. Część przedsięwzięcia będzie realizowana pod kierownictwem dr Pawła Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów UMCS.

Nie pierwszy sukces naukowca z Lublina

Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki kieruje Zakładem Biofizyki na Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Jest laureatem programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), gdzie realizował projekt „Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies”. Zespół prof. Gruszeckiego pobił też światowy rekord rozdzielczości w mikroskopii podczerwieni oraz odkrył nową metodę obrazowania molekularnego opartą na efekcie foto-termicznym. Wyniki zostały ogłoszone w renomowanych czasopismach naukowych - Nanoscale i Analytical Chemistry.