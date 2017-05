Dzień Matki 2017. Profesjonalna sesja zdjęciowa do kalendarza na 2018 rok a w roli modelek przyszłe mamy – pacjentki szpitala klinicznego nr 1. To efekt akcji „Brzuszki dla noworodków”, z której dochód zostanie przekazany na oddział noworodków szpitala przy Staszica.

– Praca nad sesją była bardzo przyjemna, mimo że ze względu na nasz stan fizycznie była trochę męcząca. Wszystko poszło jednak bardzo sprawnie, a efekty w postaci zdjęć są świetne – mówi Anna Wasak-Reszka, jedna z mam, która wzięła udział w sesji jako kalendarzowy sierpień. – Na początku byłam może trochę sceptyczna, bo nie do końca wiedziałam jak to wszystko będzie zorganizowane. Przekonał mnie charytatywny cel tej akcji. Ponadto miałyśmy profesjonalną opiekę medyczną ze strony naszych położnych, które pracują w szpitalu przy Staszica oraz świetną ekipę fryzjerek i makijażystek, które przygotowały nas do sesji.

„Brzuszki dla noworodków” to pierwsza taka akcja w Polsce. Jej efektem ma być wydanie kalendarza (prawdopodobnie na jesieni tego roku) a dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na doposażenie oddziału noworodków szpitala przy ul. Staszica. Inicjatorką akcji jest Dorota Grabowska, która w tym tygodniu urodziła bliźnięta w szpitalu przy Staszica i wzięła udział w sesji jako kalendarzowy grudzień.

Dzień Matki 2017 - Wasze życzenia dla mam

Razem z innymi mamami, które lada dzień mają rodzić w tym samym szpitalu, zorganizowały profesjonalną sesję zdjęciową. O fryzury modelek zadbała Anna Chołota, a o makijaże Edyta Błaszczak.

– Każda z nas użyczyła też swojego brzucha do stworzenia małych, bajkowych dzieł sztuki. Każdy brzuszek był przypisany do danego miesiąca a rysunek na nim nawiązywał do jednego ze świąt przypadających w danym okresie. Mamy-modelki zostały ubrane w zwiewne materiały nawiązujące kolorystyką do pór roku – opowiada Dorota Grabowska. – Studiem fotograficznym na chwilę stała się Bezpłatna Szkoła Rodzenia Agnieszki Brześcińskiej. To właśnie tu na zajęciach edukacyjnych poznały się wszystkie mamy.

– Mąż bardzo mnie wspierał. Co do reszty rodziny i znajomych to wiedzą nieliczni. Chcę, żeby wydanie kalendarza było niespodzianką – mówi pani Ania.

– Sesja była bardzo udana, wszystkie mamy dały z siebie wszystko, były bardzo pozytywnie nastawione – wspomina Karolina Bator, autorka sesji fotograficznej do kalendarza. – Do tego profesjonalna zaangażowana ekipa. Świetnie nam się pracowało.

– Z akcją „Brzuszki dla noworodków” chcemy także uczestniczyć w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2018 roku. Na aukcję przekażemy pierwszy egzemplarz kalendarza oraz kolaż zdjęć z backstageu sesji – zapowiada pani Dorota. - W planach mamy także stworzenie pamiętników dla przyszłych mam, w których również będą zdjęcia z sesji.