Tak ma się zmienić kampus Politechniki Lubelskiej. Jest projekt

Chodzi o sprzedaż kamienicy przy ul. Okopowej 8. Politechnika przez wiele lat wynajmowała ją od miasta, by w 2010 roku odkupić ją na preferencyjnych warunkach z 99-procentową bonifikatą. Za wycenianą wówczas na 1,8 mln zł nieruchomość zapłaciła 1,8 tys. zł, zastrzegając, że będzie wykorzystywać ją do celów dydaktyczno-naukowych i nie sprzeda jej przed upływem 10 lat.

Kilka lat temu uczelnia stwierdziła jednak, że budynku już nie potrzebuje i zwróciła się do magistratu o pozwolenie na pozbycie się go bez zwrotu bonifikaty. W lutym ubiegłego roku radni wyrazili na to zgodę, ale pod jednym warunkiem. Część zarobionej kwoty ma zostać przeznaczona na rewitalizację terenów uczelnianego kampusu przy ul. Nadbystrzyckiej.

Przetarg na sprzedaż kamienicy rozstrzygnięto w lipcu. Wpłynęła jedna oferta w wysokości 2 mln 928 tys. zł, którą złożyła spółka Inglia. Transakcja stanęła jednak w miejscu, bo według informacji przekazanych przez władze uczelni, nabywca ma problem z uzyskaniem kredytu.

– Wszystko wskazuje na to, że to przedsięwzięcie się uda. Nawet jeśli nie, to chcemy mieć w szufladzie gotowy materiał na przyszłość. Tak czy inaczej będziemy rewitalizować nasz kampus – zapowiada prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej.

Wczoraj uczelnia przedstawiła projekt, który jest obecnie poddawany konsultacjom. W tym roku miałyby być wykonane prace przed uczelnianą stołówką i Wydziałem Mechanicznym.

– W tym pierwszym miejscu planujemy m.in. reorganizację parkingu, który teraz jest wykorzystywany mało efektywnie. Chcemy zrezygnować z kilku miejsc postojowych przed samą stołówką, które przeznaczymy na rekreację – mówi Eliza Naklicka, kierownik Działu Inwestycji i Remontów PL.

Zamiast parkingu pod budynkiem znalazłyby się ławki i elementy roślinności. W projekcie są też dwie wiaty rowerowe, które w sumie pomieściłyby 36 rowerów. Niewykluczone jednak, że ze względów estetycznych zostaną one ustawione w innej lokalizacji. Według koncepcji ciąg pieszy wzdłuż stołówki i Wydziału Budownictwa i Architektury miałby być „studenckim deptakiem”.

W ramach rewitalizacji urozmaicona zostanie zieleń na terenie całego kampusu. – Planujemy nasadzenia głównie niskiej roślinności jak krzewy i byliny, ale pojawią się też rośliny wysokie. Zadrzewienie tego terenu już teraz jest dość duże i większa liczba drzew zagłuszyłaby przestrzeń – wyjaśnia Dorota Czepiel, autorka projektu dotyczącego zieleni.

Według wstępnych szacunków rewitalizacja kampusu przy Nadbystrzyckiej ma kosztować ok. 1,8 mln zł. Właśnie taką kwotę uczelnia zobowiązała się wydać na ten cel otrzymując od miasta zgodę na sprzedaż kamienicy przy Okopowej.