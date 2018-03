Tak ma wyglądać terminal Portu Lotniczego Lublin. Wiadomo kto go rozbuduje

Pierwszy przetarg na przeprowadzenie prac budowlanych ogłoszono pod koniec ubiegłego roku. Postępowanie zostało jednak unieważnione, bo jedyny oferent – warszawski Budimex – zażądał 12,6 mln zł. Było to o 4 mln więcej niż lotnisko planowało wydać. Dlatego władze portu postanowiły szukać wykonawcy w inny sposób, zapraszając do negocjacji kilka wytypowanych firm.

Ostatecznie wpłynęły cztery oferty. W czwartek przedstawiciele spółki poinformowali o wyborze propozycji firmy Strabag, która deklaruje ukończenie prac w ciągu ośmiu miesięcy od wejścia na plac budowy. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Port informuje jedynie, że umowa ma zostać podpisana w przyszłym tygodniu.

– Rozbudowa terminala podyktowana jest stale wzrastającym ruchem pasażerskim. Chcemy, aby pasażerowie korzystający z Portu Lotniczego Lublin mieli zapewnione komfortowe warunki. Dzięki tej inwestycji uda nam się zwiększyć przepustowości hali odlotów, a także poszerzyć część komercyjną – przypomina prezes PLL Krzysztof Wójtowicz.

Prace obejmą wschodnie skrzydło istniejącego terminalu, które ma zostać przebudowane. Dobudowana zostanie do niego nowa część o powierzchni 1,8 tys. mkw. Znajdą się w niej m.in.: poczekalnia dla pasażerów strefy Schengen wraz z wyjściami, nowy punkt kontroli bezpieczeństwa oraz pomieszczenia Służby Ochrony Lotniska, Służby Celnej i Służby Granicznej.

Obecna hala odlotów będzie w całości dostosowana do obsługi ruchu Non-Schengen. W przypadku lubelskiego lotniska chodzi o loty do wszystkich portów w Wielkiej Brytanii oraz do Dublina, Tel Awiwu i Burgas.