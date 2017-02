Targi Edukacyjne. Jakie szkoły prezentują się w Lublinie? (zdjęcia)

Szukam ciekawej oferty liceum ogólnokształcącego, w którym duży nacisk kładło się będzie dodatkowo na film i grafikę. To rzeczy, które mnie interesują. Zastanawiam się nad złożeniem dokumentów do „Unii” – mówiła Małgorzata Misiak, uczennica Gimnazjum nr 24 w Lublinie.

Jej szkolna koleżanka, Alicja Paradzińska ma już upatrzoną szkołę. - Wszystko wskazuje na to, że wybiorę IX LO. To dobra szkoła i ważna dla mnie osobiście, bo uczęszczanie do niej jest już naszą domową tradycją. Moi rodzice też ją ukończyli – przyznaje. – Przyszłam jednak na targi i zebrałam ulotki, bo chcę się upewnić w tym wyborze. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie liceum medyczne. W przyszłości chcę być psychologiem, może jednak tam powinnam pójść?

A szkoły prześcigają się w ofertach. Z roku na rok przybywa klas profilowanych. - We wrześniu do bardzo popularnych u nas klas z edukacją policyjną, ratowniczą dołącza straż graniczna i służba celna – opowiada Katarzyna Zając, nauczycielka XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. – Dodatkowy przedmiot zawodowy, którego uczniowie będą się w niej uczyli przez dwa lata po dwie godziny tygodniowo prowadzony będzie przez aspiranta służby celnej. Oprócz tego zorganizujemy zajęcia na strzelnicy, oraz wyjazdy na granicę w Dorohusku i lotnisko w Świdniku żeby uczniowie mogli poznać w praktyce pracę strażnika granicznego i celnika. Zaplanowaliśmy też tygodniowy obóz szkoleniowy.

Zając dodaje, że nauka w nowoutworzonej klasie umożliwi nie tylko podjęcie pracy w służbach mundurowych, ale także przygotowanie się do studiów prawniczych, towaroznawczych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Na klasy mundurowe stawia też m.in. Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Podczas Targów wiele osób pytało jednak na stoisku tej placówki o klasę multimedialną.

- Widzę swoją przyszłość w reklamie. Lubię kręcić krótkie filmiki. Myślę, że w tej szkole mógłbym się odnaleźć – przyznaje Marcin Szubiel z Bychawy.

- A ja szukam szkoły budowlanej – mówi Adam Ostrowski, który wczoraj zapoznawał się z ofertą lubelskiego Zespołu Szkół Budowlanych. – Wydaje mi się bardzo atrakcyjna i być może z niej skorzystam. Chciałbym zostać architektem lub inżynierem budownictwa.

Targi Edukacyjne trwają jeszcze w piątek na terenie Targów Lublin (ul. Dworcowa 11) w godzinach 9.00 -15.00.