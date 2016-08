To będzie rekordowy Lubelski Festiwal Nauki. Są projekty, na które jeszcze można się zapisać

Festiwal odbędzie się w dniach 17–23 września. W tym roku w ramach zrealizowanych zostanie 1228 projektów.

– To największa liczba z dotychczasowych edycji imprezy. Podkreślamy jednak, że nie chodziło nam o ilość, tylko o jakość. Wszystkie zgłoszenia były weryfikowane i część pomysłów została odrzucona – mówi prof. Andrzej Borowy, przewodniczący komitetu organizacyjnego XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Niektóre projekty będą organizowane tylko raz, a inne odbędą się nawet sześciokrotnie. Łącznie wszystkie będą trwały 2638 godzin. Do tej pory dokonano ponad 36 tys. rezerwacji na te z wydarzeń, w których będzie mogła wziąć ograniczona liczba osób.

– Limity zostały już wyczerpane w przypadku 470 projektów, a na ponad 150 zostały pojedyncze wolne miejsca – przyznaje dr Andrzej Zykubek, odpowiedzialny za stronę internetową LFN. – Ale przed rozpoczęciem festiwalu może się to zmienić. Do 11 września nauczyciele mają czas na potwierdzenie rezerwacji dla grup zorganizowanych, dlatego szacujemy, że po tym terminie może się zwolnić nawet ok. dwa tysiące miejsc. Osoby zainteresowane danym wydarzeniem w takim przypadku dostaną stosowną informacje na swoje konta w naszym systemie rezerwacyjnym.

Piknik dla wszystkich

Rejestracja uczestników nie będzie obowiązywać podczas zaplanowanego na 18 września w godz. 10-16 Lubelskiego Pikniku Naukowego. W tym roku po raz trzeci odbędzie się on na Arenie Lublin. Na stadionie zlokalizowanych zostanie 140 projektów. – Są one bardzo zróżnicowane, od cieszących się wielką popularnością pokazów chemicznych i fizycznych, przez warsztaty florystyczne, fotograficzce, do pokazów szermierki historycznej czy dronów. Dzięki współpracy 40 organizatorów jesteśmy w stanie zapewnić ciekawe popołudnie dla każdej grupy wiekowej, zarówno dorośli jak i najmłodsi znajdą coś dla siebie – mówi Agnieszka Wasilak, koordynator pikniku.

W strefie przed stadionem zlokalizowane zostaną m.in. wystawa nietypowych samochodów oraz punkt, w którym będzie można sprawdzić stan zdrowia swojego zwierzaka i uzyskać fachową poradę.