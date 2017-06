To nie koniec zmian na placu Litewskim. Będzie letnia kawiarnia, co jeszcze?

Kolejne elementy pojawią się na odnowionym placu. Trafią tu jeszcze podświetlane meble do planowanej kawiarni. Zapowiadane są też kwiatowe ozdoby i nowy pomnik. O tym co już widać i tym co tu zobaczymy.

Główną gwiazdą jest sterowana komputerowo fontanna, której towarzyszy spiralny wodotrysk przed pedetem i siedem liniowych, wbudowanych w nawierzchnię nowej części deptaka Krakowskiego Przedmieścia. Maszyneria ukryta jest pod placem, a fontannach krąży średnio 600 metrów sześciennych wody.

– Fontanna posiada wodę o technologii basenowej, co pozwala korzystać z niej, jak z małego basenu – zapewnia Marzena Szczepańska, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta.

Do fontanny można wchodzić, co ochoczo wykorzystują nie tylko dzieci. Zabroniony jest za to wstęp do części skrytej za płotkiem w formie metalowych liści. Tu zamontowane są dysze odpowiedzialne za fantazyjne strumienie. Dysze rozpylają też wodę tak, by tworzyła ekran, na którym można wyświetlać ruchome obrazy. Całości dopełniają lasery i muzyka z głośników.

W zwykłym trybie fontanny mają działać od 1 kwietnia do 15 października, od godz. 8 do 23. W trakcie sezonu mają dać 32 specjalne pokazy. Pierwsze są za nami (GALERIA ZDJĘĆ), kolejne zaplanowano na godz. 21.30 dziś, jutro, pojutrze... aż do 22 czerwca.