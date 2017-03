To tu Beata Kozidrak spędziła swoje dzieciństwo. Ile miasto chce za kamienicę?

To tutaj Beata Kozidrak spędziła swoje dzieciństwo, dzięki czemu jedna z piosenek grupy BAJM nosi tytuł „Lublin, Grodzka 36a”. Sam tytuł nie każdy zna, ale więcej osób skojarzy refren z powtarzającymi się słowami „powiedz mi”. Tak samo jest z budynkiem: adres mało mówi, ale prawie każdy w Lublinie kojarzy charakterystyczną kamienicę na dole Grodzkiej przy schodach do pl. Zamkowego po stronie Kowalskiej.

Na urządzenie tu restauracji i miejsc noclegowych pozwala kompletna dokumentacja sprzedawana razem z budynkiem.

– Zgodnie z projektem restauracja na parterze może mieć ponad 200 mkw. Od pierwszego piętra wzwyż przewidziana jest część noclegowa z 23 pokojami jedno- i dwuosobowymi, łącznie na około 40 osób – wylicza Krzysztof Krzyżanowski z Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które chce sprzedać zabytkową kamienicę z połowy XVIII w. W pakiecie jest też komplet zezwoleń i uzgodnień. – Nowy właściciel od razu będzie mógł wchodzić z pracami budowlanymi.

Część prac już tu wykonano, później przebudowa stanęła. – Jej zaawansowanie to około 25 proc. – mówi Krzyżanowski. Wartość zrealizowanych dotychczas robót szacowana jest na 1 mln zł. Na dokończenie prac budowlanych nowy właściciel musiałby wydać jeszcze od 2 do 3 mln zł, do tego trzeba by doliczyć jeszcze koszty prac wykończeniowych.

Kamienica trafiła na przetarg z ceną wywoławczą 4 mln zł. Kwota obejmowała nieruchomość i dokumentację. Licytacja planowana była na wczoraj, ale nie doszła do skutku, bo nie zgłosił się nikt zainteresowany zakupem budynku.

– W ciągu kilku dni ogłosimy nowy przetarg z obniżoną ceną – mówi Krzyżanowski. Nie zdradza, o ile stanieje kamienica. – Termin nowego przetargu planujemy na koniec kwietnia.

Wcześniej Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej planowało sprzedać inną staromiejską kamienicę, stojącą przy Złotej 5. Wycofała się z tego planu, bo nie było chętnych na nieruchomość.