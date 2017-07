Trolejbusy z "uśmiechem" na masce trafią do Lublina. Które linie obsłużą?

Trolejbusy będą zbudowane na wytwarzanym przez firmę AMZ Kutno nadwoziu City Smile mającym charakterystyczny „uśmiech” na masce. Powinny być dostarczone w przyszłym roku. – W jednej transzy, do 21 maja – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego.

Zamówione przez miasto pojazdy będą niskopodłogowe, klimatyzowane, wyposażone w automaty biletowe przyjmujące płatności bilonem oraz kartami zbliżeniowymi. W każdym trolejbusie muszą być też zamontowane po cztery podwójne gniazda USB, dzięki którym pasażerowie będą mogli doładowywać swoje telefony komórkowe. W pojazdach zamontowane będą także urządzenia do zliczania pasażerów wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach.

Wszystkie wozy będą wyposażone w baterie umożliwiające im jazdę bez zasilania z sieci trakcyjnej. Miasto wymaga, aby baterie umożliwiały pokonanie co najmniej 5 km przy włączonym ogrzewaniu lub klimatyzacji, a 10 km przy włączonym.

Nowe trolejbusy kupowane są do obsługi linii 151 i 161. Trasy tych linii mają być wydłużone z pętli Węglin do os. Poręba, a umożliwiająca taki przejazd sieć trakcyjna jest już montowana i powinna być gotowa do końca wakacji.

Po Lublinie już teraz jeździ 38 krótkich trolejbusów ze znakiem Ursusa. Zostały zbudowane na nieco bardziej kanciastym nadwoziu ukraińskiej marki Bogdan.

W taborze lubelskiej komunikacji jest teraz tylko 12 przegubowych trolejbusów i 88 przegubowych autobusów. Tych drugich powinno przybyć wiosną aż 30, z czego 15 kupuje ZTM, a drugie tyle chce wydzierżawić MPK.

• Wczoraj ZTM rozstrzygnął przetargi na nowy tabor: 15 przegubowców dostarczy Solaris (za blisko 27 mln), a 8 krótkich autobusów dostarczy Ursus (za 9,5 mln).

W toku jest jeszcze przetarg na dzierżawę autobusów dla MPK: 10 krótkich oraz 15 przegubowych. Dzięki temu z ulic mają zniknąć najstarsze, nawet 20-letnie pojazdy miejskiej spółki.