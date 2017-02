Trudniejszy wjazd na Stare Miasto w Lublinie. Ratusz zaostrza ograniczenia. Było wiele skarg

Ratusz zaostrza ograniczenia wjazdu na Stare Miasto pojazdów z zaopatrzeniem. Od poniedziałku wszystkie dostawy towaru będą musiały się skończyć do godz. 10, pod groźbą mandatu. Teraz samochody dostawcze mogą jeździć po Starym Mieście do południa

Według nowych zasad dostawy towaru będą mogły się odbywać wyłącznie między godz. 6 a 10 rano. – W poniedziałek nowe godziny wjazdu powinny pojawić się na tablicy pod znakiem na ul. Noworybnej – informuje Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. Tłumaczy, że do Ratusza wpływało wiele skarg na jeżdżące po Starym Mieście samochody dostawcze. – Szczególnie w sezonie, gdy ustawiane są ogródki kawiarniane.

Na zastawione pojazdami uliczki skarżyli się też miejscy radni. – Stoi po osiem samochodów na Rynku, które rozładowują towar – tłumaczył na ostatnim posiedzeniu Michał Krawczyk, radny PO. – A jeśli jeszcze dochodzą do tego samochody z nowożeńcami, to z Rynku robi się parking.

Ratusz wprowadza ograniczenia mimo sprzeciwu restauratorów, którzy obawiają się, że w godzinach dozwolonych dostaw Stare Miasto może się wręcz zakorkować.

– Skrócenie możliwości wjazdu zaopatrzenia z sześciu do czterech godzin nie jest zmianą radykalną, a wpisuje się w nasze plany redukowania ruchu kołowego na Starym Mieście – stwierdza Kieliszek. – Zakładamy, że zmiana będzie pozytywnie odebrana przede wszystkim przez spacerujących i odpoczywających w tej części miasta.

Taxi

Już wcześniej, 2 stycznia wprowadzone zostały nowe regulacje dotyczące wjazdu taksówek na Stare Miasto. Za zakaz stojący przy Noworybnej taksówkarze mogą wjeżdżać przez całą dobę do końca marca. Nie wolno im jednak parkować, mogą tylko przyjechać z klientem lub go odebrać. Od kwietnia do końca listopada wjazd taksówek ma być możliwy tylko między godz. 20 a 8 rano.