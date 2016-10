Trzech wysiadło z seata na ul. Chopina. Pobili przechodnia

Kryminalni z Lublina zatrzymali trzech nastolatków, którzy pobili przechodnia. Zaatakowali go, bo wszedł przed samochód, którym jechali. Do sytuacji doszło na przejściu dla pieszych.

Zatrzymani napastnicy mają od 17 do 19 lat. To mieszkańcy okolic Jabłonnej. W ostatnią niedzielę pobili 30-letniego mężczyznę. Z jego relacji wynika, że kiedy szedł ul. Chopina podjechał do niego seat ibiza. Z auta wysiało trzech młodych mężczyzn i go pobiło. Zaatakowany mężczyzna doznał tylko ogólnych obrażeń.

Kryminalni szybko namierzyli napastników. Młodzi ludzie przyznali się do pobicia. Tłumaczyli, że 30-latek wszedł im na przejściu dla pieszych przed samochód. Kiedy go ominęli, machał do nich rękoma. Wtedy zawrócili. Spotkali mężczyznę przy ul. Chopina. Tam miało dojść do kłótni, a potem do pobicia. Zatrzymanym grozi do 3 lat więzienia.