Turystyczne Lubelskie. Plebiscyt na najlepszy produkt turystyczny

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”. Dlatego dziś rozpoczynamy nowy plebiscyt, w którym nasi Czytelnicy wybiorą najlepsze produkty turystyczne Lubelszczyzny. Takie, które ze względu na swoją unikatowość i wysoką jakość mogą być wizytówką naszego regionu.

Celem naszego plebiscytu jest prezentowanie miejsc przyjaznych turystom i wspieranie inicjatyw lokalnych. Chcemy wpierać dobre praktyki w rolnictwie, gastronomii i szeroko pojętej turystyce. Liczymy na to, że razem z przedsiębiorcami, którzy zgłoszą się do konkursu „Turystyczne lubelskie” i naszymi czytelnikami, którzy będą na nie głosować, zbudujemy swoistą mapę najciekawszych miejsc. Takich, które można polecić nie tylko turystom, ale i mieszkańcom regionu. Dziś rozpoczynamy prezentację produktów zgłoszonych do konkursu. Na liście są już m.in. Parki Linowe Roztocza, Dwa Brzegi - Mały Wielki Festiwal, Wyspa Wisła w Stężycy, Ośrodek Wypoczynkowy Leśna Ryba, ścieżka edukacyjna Dinozaury Krasnobród, Przystanek Korzeniowa w Kazimierzu Dolnym, Marina Puławy, Browar Zwierzyniec, Hotel Biesiada czy Gospodaw Dolinie. Nadal jednak czekamy na zgłoszenia.

Jeśli chcesz zgłosić produkt do plebiscytu napisz na adres: reklama@dziennikwschodni.pl lub zadzwoń pod nr 81 46 26 870. Głosowanie potrwa do 29 sierpnia. Plebiscyt rozstrzygniemy 31 sierpnia.

REGULAMIN PLEBISCYTU

Jak głosować?

Jeśli chcesz oddać głos na wybrany produkt wyślij SMS pod numer 71051 w treści wpisując TL.nrproduktu (np. TL.99).

Z jednego numeru można wysłać nieograniczną liczbę SMS-ów. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 z VAT. Na Wasze głosy czekamy do 29 sierpnia br.