Ul. Niecała: Pożar w kamienicy na parterze. Nie żyje 63-latek

Informację o pożarze strażacy dostali ok. godz. 16. Mieszkaniec kamienicy poinformował o dymie na klatce schodowej. Kiedy strażacy weszli do mieszkania na parterze było już całe zadymione. Ze środka ewakuowano 63-letniego mężczyznę. - Mimo reanimacji nie udało się go uratować - mówi Andrzej Szacoń z lubelskiej straży pożarnej.

Pożar został szybko ugaszony, nie była konieczna ewakuacja mieszkańców. - Źródłem pożaru był prawdopdobnie piec kaflowy - mówi Szacoń.

Na miejscu pracują policjanci.