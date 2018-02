Ulica Mazowieckiego czy "Inki"? O tym zdecydują dzisiaj radni

Spór o nazwę

Ulica jest jedna, a pomysły na jej nazwę są już dwa. Chodzi o przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino, którego budowa ma się skończyć w kwietniu. Radni PO chcą, by była to al. Tadeusza Mazowieckiego. Natomiast radni PiS woleliby ul. Danuty Siedzikówny „Inki”. Mazowiecki to pierwszy premier III RP, a „Inka” to działaczka AK skazana w 1946 r. na śmierć.

Więcej czasu

Prezydent chce zmian w systemie dotacji do wymiany pieców i kotłów opalanych węglem na łaskawsze dla powietrza źródła ciepła (gaz, olej, prąd, pompa ciepła, LPEC). Nadal zwracać ma do 50 proc. kosztów, w myśl zasady „kto pierwszy, ten lepszy”, ale wnioski będzie można składać cały rok. Jeśli dla kogoś zabraknie pieniędzy, jego wniosek przejdzie na kolejny rok.

Kasyno? Tu?

Od decyzji radnych zależy to, czy warszawska spółka ZPR będzie mogła się starać o koncesję na prowadzenie kasyna przy Kowalskiej 5. Aby stanąć do przetargu o koncesję przydzielaną przez ministra finansów trzeba mieć pozytywną opinię Rady Miasta odnośnie proponowanej lokalizacji kasyna. Ministerstwo już taki przetarg uruchomiło.

Dla spółki

Ratusz szykuje prezent dla miejskiej spółki działającej pod nazwą Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Jej siedziba przy Różanej 1 (warta niecały milion złotych i będąca własnością miasta) miałaby przejść na własność spółki. Miasto w zamian objęłoby udziały w firmie.

Ile za nocleg

Jeżeli radni zaakceptują prośbę prezydenta, to o kilka złotych może wzrosnąć opłata za pobyt w „wytrzeźwiałce” przy ul. Północnej. Teraz za opiekę (owszem, przymusową) naliczana jest tu opłata w wysokości 298,18 zł. Po podwyżce rachunek za doprowadzenie do pionu ma opiewać na 304,14 zł.