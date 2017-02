Ursus podpisał nową umowę. Chce wejść na rynek w Iranie

We wtorek Ursus podpisał porozumienie o współpracy przemysłowo-handlowej z Iran Tractor Manufacturing Co (ITMCO) - poinformowała spółka w komunikacie.

Umowa dotyczy wzajemnego wykorzystania komponentów i silników w produkcji ciągników o mocach małych i średnich, dedykowanych na rynki, na których obie spółki obecnie funkcjonują oraz rozpoczęcia dialogu technologicznego umożliwiającego uruchomienie nowych innowacyjnych projektów.

Firmy zobowiązały się również do współpracy w zakresie wprowadzenia na rynek irański maszyn rolniczych i autobusów miejskich oferowanych przez Ursusa, co stanowić będzie punkt wyjścia do ekspansji na rynkach Bliskiego Wschodu.

– Od dawna analizowaliśmy potencjał rozwoju na Bliskim Wschodzie. Iran to perspektywiczny rynek, gdzie rocznie sprzedaje się ok. 40 tys. ciągników, co plasuje go wśród największych na świecie, zaraz po Indiach i Pakistanie. Umowa stanowi dla nas punkt wyjścia do ekspansji na Bliskim Wschodzie – powiedział Karol Zarajczyk, prezes spółki Ursus SA.

ITMCO jest uznanym producentem i eksporterem ciągników, maszyn specjalnych, pojazdów ciężarowych, silników i komponentów do maszyn rolniczych. Od 2016 r. Ursus współpracuje z MOTORSAZAN, spółką zależną od ITMCO, w zakresie dostawy podzespołów do montażu ciągników.