Uwaga na burze w woj. lubelskim! Ostrzeżenie IMGW

Burze w naszym regionie mogą pojawić się między godz. 12 w sobotę do godz. 6 w niedzielę. - Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h - czytamy w komunikacie IMGW.

Meterolodzy ostrzegają także przed gradem.