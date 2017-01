Uwaga na smog! Rekordowo zły stan powietrza w Lublinie

W sobotę rano, po godz. 8, poziom stężenia pyłów zawieszonych PM 2,5 wyniósł aż 496 mikrogramów na metr sześcienny. Jakoś powietrza jest określana jako "bardzo zła". Według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przy takim stężeniu pyłów "zaleca się aby osoby strasze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na naegatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny zostać w domu."

Stan alarmowy może zostać ogłoszony, gdy norma średniodobowa stężenia pyłu PM 2,5 przekroczy 300 mikrogramów na metr sześcienny.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current można na bieżąco śledzić aktualne wyniki pomiarów jakości powietrza. Niestety od rana strona nie działa. Prawdopodobnie ze względu na duże zainteresowanie.

Zamość

Podczas pierwszego weekendu stycznia, gdy w wielu miastach Polski ogłoszono alarm smogowy, w Zamościu nie stwierdzono przekroczeń wartości dobowych stężenia pyłów, co oznacza stosunkowo dobre wyniki w porównaniu do innych regionów – uważa Marek Gajewski, rzecznik prezydenta miasta. - Znaczne przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia 24-h pyłu PM10 wystąpiły jednak w ostatni poniedziałek. Zanieczyszczenia powietrza pyłem odnotowano wówczas na poziomie 118 µ/m³ przy progu dopuszczalnym wynoszącym 50 µ/m³.

Powodem nadmiernego zanieczyszczenia, jak uważają urzędnicy, były panujące warunki atmosferyczne - mróz, gęsta mgła, braku wiatru i opadów. Równie niekorzystne pojawiają się regularnie. Dobowe przekroczenia dopuszczalnych poziomów stwierdzono także listopadzie i grudniu ubiegłego roku.

Żeby problem smogu nie dotyczył Zamościa miasto chce dokładać do wymiany starych systemów centralnego ogrzewania. W tegorocznym budżecie na wymianę c.o. zaplanowano 300 tys. zł. Urzędnicy szacują, że pozwoli to zrealizować ponad 50 wniosków. Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą przyjmowane od 1 do 14 lutego w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Rynek Wielki 13) w godzinach pracy (poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 8.00-16.30, piątek 7.30-15.00) lub za pośrednictwem poczty.