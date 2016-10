Via Carpatia w woj. lubelskim. Jest przetarg na odcinek Kraśnik - Janów Lubelski

Ekspresówką z Lublina do Kraśnika pojedziemy w 2021 r. Wtedy też ma być gotowa trasa między Kraśnikiem i Janowem Lubelskim. Za trzy lata ma być też gotowa droga ekspresowa do stolicy.

– Droga S19 dla rządu stała się jednym z najważniejszych priorytetów w budownictwie infrastruktury komunikacyjnej – zapewniał podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Po krótkiej przemowie wysłannik ministerstwa podpisał decyzję o ogłoszeniu II etapu przetargu na budowę drogi ekspresowej S19. Inwestycja została podzielona na trzy etapy, wszystkie odcinki będą powstawały równocześnie. To 18 kilometrów drogi między Kraśnikiem i Janowem Lubelskim, 7-kilometrowa obwodnica Janowa Lubelskiego oraz 8 km ekspresówki od Janowa Lubelskiego do granicy województw. Umowa z wykonawcami na budowę dróg ma zostać podpisana w przyszłym roku, a prace rozpoczną się w 2019 r. Łączna wartość tej inwestycji to 1 mld 296 mln zł. Po nowej trasie kierowcy pojadą w 2021 r.

Nowa droga będzie częścią tzw. Via Carpatia. – Szlak będzie biegł od Helsinek przez państwa bałtyckie, Rzeczpospolitą, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Turcję pozwoli przewozić towary i ludzi przez całą Europę – mówi członek rządu.

Podsekretarz odniósł się również do planów budowy tak długo wyczekiwanej przez mieszkańców obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. – Jest realna szansa na obwodnicę – stwierdził. – Musimy sobie tylko pewne sprawy wyjaśnić, bo zmieniły się tam uwarunkowania środowiskowe – tłumaczy.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obecnie na terenie naszego województwa buduje się 55 km dróg ekspresowych, w przetargu znajduje się kolejne 84 km.

Z końcem listopada dla ruchu ma zostać otwarta zachodnia obwodnica Lublina. Trwają tam ostatnie prace związane z włączeniem S19 do DK19. – Montowane jest ogrodzenie wzdłuż drogi ekspresowej, porządkowany teren, humusowane skarpy i nasypy – informuje Krzysztof Nalewajko, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.

Wiosną mają rozpocząć się prace przy realizacji S17 w systemie „projektuj i buduj” od węzła Kurów Zachód w stronę Warszawy. Obecnie wydawane są zezwolenia dotyczące wszystkich czterech odcinków. 95,5 km ekspresówki między węzłami Lubelska (na skrzyżowaniu z południową obwodnicą Warszawy) i Kurów Zachód ma być gotowe przed wakacjami 2019 r.

Trwają też przygotowania do przetargu na trzy odcinki S19: Lublin-Niedrzwica Duża (12 km), Niedrzwica Dużą-Kraśnik (20 km) i obwodnica Kraśnika (10 km). – Umowy planujemy podpisać w przyszłym roku, a trasą pojedziemy zapewne w 2021 r. – mówi Nalewajko.