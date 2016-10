Niedługo tędy pojedziemy. Ulica Muzyczna prawie gotowa (zdjęcia)

Nowy asfalt leży już na obu jezdniach ul. Muzycznej. To nie pomyłka, przy skrzyżowaniu z ul. Narutowicza ulica ma dwie jezdnie. Ich budowa jeszcze trwa, ale do jej końca jest blisko. – Jeśli pogoda nie będzie dokuczała, to w tym tygodniu powinna być ułożona wiążąca warstwa asfaltu – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. Na tę warstwę mają być wpuszczone pojazdy i to jeszcze w październiku. A to wymusi pewne zmiany w organizacji ruchu.

Takich zmian należy się spodziewać na skrzyżowaniu ul. Narutowicza z Głęboką. Pas ruchu, który służył do jazdy prosto z Narutowicza w Nadbystrzycką ma być przeznaczony wyłącznie dla skręcających w lewo w Muzyczną. Pas dla jadących prosto zostanie wyznaczony w miejscu, które wcześniej było wyłączone z ruchu, a niektórym kierowcom służyło do wpychania się przed innych. To dlatego wciąż nie ma tu wymalowanego na jezdni oznakowania.

Na samej Muzycznej do ruchu dopuszczony będzie tylko jeden pas każdej jezdni, ten bliżej wysepki. Prawe pasy będą zagrodzone, a docelowo (czyli od maja) i tak mają być zarezerwowane dla komunikacji miejskiej (jechać ma tędy linia 152).

Kierowcom jadącym od strony Głębokiej znaki nakażą skręt w lewo w ul. Szczerbowskiego, zaś dalej pojadą wyłącznie ci jadący do szkół artystycznych lub garaży. Natomiast wiosną wspomniany skręt w ma być zamknięty i to na stałe. Oznacza to, że od maja z Muzycznej w Szczerbowskiego wjadą tylko kierowcy zmierzający od strony rzeki, zaś z ul. Szczerbowskiego w Muzyczną wyjedziemy wyłącznie w kierunku Głębokiej.

Choć jezdnie będą gotowe na przyjęcie ruchu lada dzień, to otwarte zostaną później. Dlaczego? Miasto tłumaczy, że trzeba wcześniej jeszcze zbudować chodnik przynajmniej z jednej strony, koło bloków po prawej stronie (patrząc w stronę rzeki). Do tego konieczne będzie przestrojenie sygnalizacji świetlnej na samym skrzyżowaniu.

Mimo otwarcia dla ruchu ul. Muzyczna nie będzie jeszcze ukończona. Ostatnia warstwa asfaltu pojawi się wiosną, wtedy też wymalowane ma być oznakowanie jezdni. Na maj gotowy ma być też nowy most na Bystrzycy.