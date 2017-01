W niedzielę otwarcie stoku narciarskiego na Globusie. Jest nowy cennik

– Jesteśmy w pełnej gotowości, w nocy uruchomimy armatki – zapowiada Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Prognozy nam sprzyjają, na najbliższe noce i dnie zapowiadane są ujemne temperatury.

Otwarcie stoku jest zaplanowane wstępnie na niedzielę, ale ostatecznie uzależnione będzie od tego, jak grubą warstwę śniegu da się usypać i czy będzie on odpowiednio przygotowany na przyjęcie narciarzy. Stok ma być czynny w dni powszednie między godz. 14 a 21, zaś w weekendy, święta i podczas ferii od godz. 10 do 21.

Znamy już nowy cennik stoku na Globusie. Inne stawki będą obowiązywać w dni powszednie, a inne w weekendy, święta i podczas ferii.

Od poniedziałku do piątku na dużym wyciągu za godzinny karnet zapłacimy 16 zł, a za czterogodzinny 47 zł. Na małym wyciągu za godzinny karnet trzeba będzie zapłacić 8 zł, a za czterogodzinny 22 zł.

W soboty, niedziele, święta i w trakcie ferii godzinny karnet na duży wyciąg będzie kosztować 20 zł, zaś czterogodzinny 60 zł. Na małym wyciągu za karnet godzinny zapłacimy 11 zł, a za czterogodzinny 33 zł.

Oprócz karnetów w cenniku są też bilety na jednorazowy wjazd, a ceny za mały i duży wyciąg są takie same. To 1,10 zł w dni robocze i 1,70 zł w soboty, niedziele, święta i w ferie.

Jakie stawki będą obowiązywać w wypożyczalni? Taka sama opłata pobierana będzie za narty, snowboard oraz buty.

Za wypożyczenie takiego sprzętu w dni powszednie za wypożyczenie na 1,5 godziny zapłacimy 15 zł, biorąc go na czas do 4 godzin wydamy 25 zł. W weekendy, święta i ferie opłaty będą o 5 zł wyższe. Wypożyczenie na całą dobę to koszt 35 zł, niezależnie od dnia tygodnia.

Za cały komplet (narty z butami i kijkami, albo snowboard z butami i kaskiem) zapłacimy w dni powszednie 30 zł przy wypożyczeniu na 1,5 godziny, zaś 40 zł biorąc sprzęt na 4 godziny. W weekendy opłaty rosną o 5 zł. Wypożyczenie kompletu na całą dobę kosztować ma 50 zł, bez względu na dzień tygodnia.

Wypożyczenie samego kasku kosztować ma zawsze 2 zł, niezależnie od czasu korzystania. Także opłata za wypożyczenie kijków nie jest zależna od dnia tygodnia i wynosi 5 zł za 1,5 godziny, 10 zł za 4 godziny i 15 zł za całą dobę.

O sprzęt lepiej dbać, bo za zniszczenie trzeba będzie słono płacić: za kijki 50 zł, za małe buty 150 zł, za duże 250 zł, za krótkie narty 300 zł, a za długie narty lub snowboard aż 600 zł.