Weekend w lubelskich klubach: Gorączka piątkowej i sobotniej nocy

W Helium Club (ul. Hempla 5) w piątek odbyła się impreza Blues Brothers, w sobotę zaś Saturday Night + We Love Tomorrowland.

Piątek w klubie House of Sound (ul. Peowiaków 6) to impreza Melo.Kids LIVE in da house!, a sobota Sky is the Limit pres Strefa Wysokich Lotów.

W Klubie 30 (ul. Jasna 7) w piątek bawiono się zaś na imprezie Live Madness - Band30+.

W piątek i sobotę rozpoczął swoją działalność nowy klub w Lublinie - Stars Disco Club (ul. Krakowskie Przedmieście 40). Podczas inauguracji wystąpił m.in. zespół Cliver. Miejsce reklamuje się jako ekskluzywny klub z muzyką disco-polo, dance oraz hitami z lat 80-tych i 90-tych.