Budowa nowego odcinka Bohaterów Monte Cassino za pół ceny

Dwa razy mniej niż spodziewało się miasto może kosztować budowa nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino od Wojciechowskiej do al. Solidarności w Lublinie. Dziś otwarto oferty, które wpłynęły na miejski przetarg. O zlecenie stara się sześć firm, a najtańsza chce je wziąć za niecałe 87 milionów zł, podczas gdy miasto liczyło się nawet z kwotą 172 mln zł

Miasto deklaruje, że zwycięzcę przetargu wskaże najszybciej jak się da. O wyborze zdecyduje cena. Najtańszą z chętnych firm jest krakowska spółka Mota-Engil Central Europe z ceną 86,9 mln zł, pozostałe oferty wymieniamy poniżej.

Liczyć miał się też termin gwarancji, ale wszystkie firmy zaproponowały gwarancję pięcioletnią. Punktowane miało być też zadeklarowane przyspieszenie zakończenia budowy, ale tu wszystkie firmy zadeklarowały najwyżej oceniany termin, czyli koniec kwietnia 2018 r.

Swą presję czasową miasto tłumaczy tym, że do 2018 r. musi wykorzystać przyznaną na ten cel unijną dotację, dzięki której Ratusz włoży z własnych funduszy tylko ok. 20 proc. kosztów budowy.

Nowa dwupasmówka będzie mieć 1,2 kilometra długości i dwie jezdnie, a na każdej z nich po dwa pasy ruchu. Więcej pasów będzie w rejonie skrzyżowań. Najbardziej skomplikowanym skrzyżowaniem będzie przecięcie ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Nałęczowską, która zostanie przeniesiona na wiadukt w podobny sposób, w jaki przeniesiono al. Warszawską przy okazji przedłużania al. Solidarności. Sama ul. Nałęczowska zostanie przebudowana na odcinku 600 m.

Inne ważne skrzyżowanie, to z ul. Wojciechowską, ma po przebudowie wyglądać jak przecięcie al. Kraśnickiej z ul. Bohaterów Monte Cassino obok kościoła na Poczekajce.

Nowy odcinek drogi otworzy nowy dojazd do al. Solidarności ciągiem ulic: Jana Pawła II i Armii Krajowej. Ulice te zostały już wcześniej odnowione, z wyjątkiem końcowego odcinka od wiaduktów nad wąwozem do skrzyżowania z ul. Krasińskiego, który to ciąg ma być przez miasto przebudowany w przyszłym roku.

ILE CHCIELI WYKONAWCY

Najtańszą ofertę, z ceną 86,9 mln zł złożyła krakowska spółka Mota-Engil Central Europe. Niewiele więcej, bo 87,5 mln zł chce warszawski Budimex, na 89,4 mln zł wycenił prace pruszkowski Strabag, a z ceną 89,9 mln wystartowało konsorcjum trzech firm: PRD Lubartów, Intop Tarnobrzeg i KPRD z Lublina.

Na 100,6 mln zł wycenia swoją pracę konsorcjum firm Balzola Polska i hiszpańskich spółek Balzola i Rover Alcisa. Najdroższa okazała się oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego z ceną 120,3 mln zł.