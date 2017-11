Wiceprezes sądu w Lublinie odwołany faksem. Ziobro dostał listę kandydatów

W poniedziałek doszło do zapowiadanego wcześniej spotkania w resorcie sprawiedliwości. Prezes Sądu Apelacyjnego rozmawiał z Łukaszem Piebiakiem, wiceministrem sprawiedliwości.

– Prezes przedstawił więcej niż jednego kandydata – informuje Barbara Du Château, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Lublinie. – Wiceminister będzie zapoznawał się z tymi kandydaturami, po czym odbędzie się kolejne spotkanie. Jego terminu jeszcze nie ustalono.

Rozmowy w Warszawie to skutek odwołania przez ministra sprawiedliwości Cezarego Wójcika wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Decyzja tej sprawie zapadła 9 listopada. Dzień później do sądu dotarł faks ze stosowną informacją. Poprzedził go telefon z działu kadr resortu sprawiedliwości. Pismo nie zawierało żadnego uzasadnienia. Cezary Wójcik został odwołany przed upływem połowy kadencji.

W reakcji na decyzję ministra sędziowie lubelskiej apelacji podjęli specjalną uchwałę, w której sprzeciwiają się działaniom Zbigniewa Ziobry, polegającym na odwoływaniu sędziów bez konkretnych przyczyn. Wyrazili też „stanowczy sprzeciw” wobec wszelkich prób narzucenia konkretnego kandydata na stanowisko wiceprezesa sądu przez ministra sprawiedliwości.