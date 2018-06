Wkrótce marszałek zarobi mniej. "Będę dodatkowo przekazywał ok. 1 tys. zł na cele charytatywne"

Wczorajsza sesja sejmiku rozpoczęła się po myśli członków zarządu województwa, którzy pomimo sprzeciwu ze strony radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości otrzymali absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Potem było już mniej kolorowo dla marszałka Sławomira Sosnowskiego. Jednym z kolejnych punktów obrad było głosowanie nad obniżeniem jego wynagrodzenia.

To efekt rozporządzenia Rady Ministrów, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 17 maja. Zakłada ono zmniejszenie zarobków pracowników samorządowych o 20 proc. i jest konsekwencją zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, złożonej po zamieszaniu wywołanym przez ujawnienie informacji o wysokich nagrodach dla członków rządu Beaty Szydło. Wcześniej Sejm znowelizował ustawę obniżającą uposażenia parlamentarzystów o jedną piątą.

Jak zmieni się więc pensja marszałka województwa lubelskiego? Wynagrodzenie zasadnicze zostanie zmniejszone z 6500 zł do 5200 zł (wszystkie kwoty brutto). Dodatek funkcyjny pozostanie na poziomie 2500 zł. W obu przypadkach to najwyższe kwoty w podanych w rozporządzeniu „widełkach”. Ale do tego przysługuje także dodatek specjalny (40 proc. łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) oraz stażowy (20 proc. z podstawy). To odpowiednio: 3080 zł i 1040 zł. Oznacza to, że od 1 lipca marszałek łącznie zarobi 11 820 zł brutto. Obecnie jego zarobki sięgają 12 365 zł, różnica wyniesie więc 545 zł.

– To spadek o 4,5 proc., a inicjatywa rządowa mówiła o 20 procentach – zauważył Andrzej Pruszkowski, przewodniczący klubu radnych PiS.

– Rozporządzenie jest instrumentem politycznym w ręku PiS. Nie dam tej satysfakcji Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale od lipca co miesiąc będę dodatkowo przekazywał ok. 1 tys. zł na cele charytatywne, o czym będę na bieżąco informował. W ten sposób moje pobory będą mniejsze o ok. 20 proc. – zapowiada marszałek Sosnowski.

Co z wicemarszałkami i członkami zarządu województwa? Według rządowego dokumentu ich wynagrodzenia także powinny być obniżone, jednak decyzje w tej kwestii nie należą już do radnych, ale właśnie do marszałka, jako ich bezpośredniego przełożonego.

– Nie widzę powodów, aby zmniejszyć ich pensje. Oczywiście dostosuję je do wymogów rozporządzenia, ale będę się starał wyrównać je dodatkami – mówi Sosnowski.

Obecnie wicemarszałkowie zarabiają łącznie po 12 250 zł brutto, a członkowie zarządu województwa po 12 200 zł. Po zmianach wynagrodzenia zasadnicze marszałków mają wynosić pomiędzy 2100 a 4800 zł, a dodatki funkcyjne mogą sięgnąć maksymalnie 2750 zł. W przypadku członków zarządu będzie to odpowiednio: 2100–4500 zł i 2200 zł.