Wkrótce zniknie 200 drzew i 18 budynków. Przebudują drogę w Lublinie [zdjęcia]

Wszystkie przygotowania do robót drogowych mają się zakończyć najpóźniej w lutym. Do tego czasu trzeba wyciąć około 170 drzew rosnących wzdłuż wąskiego odcinka ul. Choiny, który ma być rozbudowany o drugą jezdnię. Przy dwujezdniowym odcinku usunięte ma być tylko jedno drzewo obok przejścia dla pieszych w rejonie ul. Śliwińskiego, gdzie montowana ma być sygnalizacja świetlna.

Pozostałe wycinki wiążą się z głównie przebudową skrzyżowań na trasie, którą przedłużona zostanie trakcja trolejbusowa kończąca się dzisiaj obok szpitala dziecięcego przy Chodźki. Dokładnie 24 drzewa mają być usunięte z rejonu skrzyżowania ul. Chodźki z al. Smorawińskiego, zaś 7 drzew zniknie z okolic skrzyżowania ul. Szeligowskiego i Czapskiego.

W miejscu inwestycji zaczęła się już także rozbiórka domów stojących w miejscu planowanej jezdni ul. Choiny. – Do wyburzenia jest 18 budynków, w tym 8 mieszkalnych – wylicza Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. Aktualnie rozbierane są dwa budynki.

Trwa również porządkowanie terenu pod pętlę komunikacji miejskiej, która ma zastąpić tę istniejącą przy Paderewskiego. Nowa pętla znajdzie się tuż przy granicy Lublina i właśnie tutaj doprowadzona ma być trakcja dla trolejbusów.

Obok stanowisk dla komunikacji miejskiej, będzie też ponad 50 miejsc parkingowych dla samochodów oraz stojaki na 100 rowerów, dla których przewidziano nawet samoobsługową stację naprawczą. Będą także toalety dla kierowców i pasażerów.

Zasadnicze prace drogowe powinny się zacząć w marcu lub kwietniu. Ich finał ma nastąpić najpóźniej pod koniec czerwca przyszłego roku. Do tego czasu powstać ma zarówno druga jezdnia ul. Choiny, a na wysokości ul. Pienińskiej wybudowane zostanie nietypowe skrzyżowanie w kształcie biszkoptu. Będzie to skrzyżowanie o ruchu okrężnym, a podłączony do niego ma być także zjazd do stacji paliw oraz droga prowadząca do posesji, na której mieści się m.in. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów”. Zwykłe rondo powstanie nieco dalej, na skrzyżowaniu ul. Choiny z drogą biegnącą wzdłuż granicy Lublina.

Wszystkie prace pochłoną 37 mln zł, ich wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów.