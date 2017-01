"Wojenne dziewczyny". Serial kręcony w Lublinie wkrótce w TV

W marcu zacznie się emisja telewizyjnego serialu „Wojenne dziewczyny”, do którego większość zdjęć, aż 80 proc., kręcono w Lublinie, zaś resztę w Piasecznie i Warszawie. Mowa o serialu znanym podczas produkcji pod roboczym tytułem „Morowe panny”. Lublin wystąpi w nim w roli okupowanej przez hitlerowców Warszawy.

Akcja dzieje się w 1941 r., a głównymi bohaterkami są dwudziestoletnie dziewczyny: Ewa, Marysia i Irka (w tych rolach Vanessa Aleksander, Aleksandra Pisula i Marta Mazurek). Ich spotkanie jest bardzo nietypowe: Jedna zostaje okradziona przez drugą, a trzecia pomaga ofierze.

Dziewczęta bardzo szybko zaprzyjaźniają się ze sobą, choć są z kompletnie różnych światów: Marysia to przyzwyczajona do dobrobytu córka bogatego przemysłowca z Łodzi. Irka jest pochodzącą z dobrego domu córką polskich inteligentów, a Ewa to rozrywkowa dziewczyna o „swawolnej moralności”.

Zaskoczone wojną i utratą najbliższych postanawiają połączyć siły i razem odnajdują się w działalności konspiracyjnej. Poza młodziutkimi aktorkami, na ekranie zobaczymy też Danutę Stenkę, Józefa Pawłowskiego i Michała Czerneckiego. Serial wyreżyserował Michał Rogalski, a scenariusz napisał Marek Kreutz.

Premierowy odcinek zobaczymy w TVP 1 w niedzielę, 5 marca o godz. 20.25, tuż po dzienniku telewizyjnym.