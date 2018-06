Trudna sytuacja plantatorów. Wojewoda obwinia PSL, a PSL partię rządzącą

To reakcja na fatalną dla producentów, przede wszystkim malin, sytuację na rynku i niskie ceny skupu tych owoców.

– Na początku zeszłego tygodnia podjęliśmy decyzję, że odbędzie się duże spotkanie ekspertów z tej dziedziny w Lubelskiej Izbie Rolniczej – mówił wojewoda Czarnek. – I LIR w tym tygodniu z udziałem wojewody takie spotkanie organizuje, aby debatować na temat przyszłości i możliwości rozwiązania tego problemu.

Wojewoda skierował również pisma m.in. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Po to, aby zbadać zasadność obaw, że dochodzi do zmowy cenowej pomiędzy podmiotami skupującymi maliny, które dyktują producentom ceny zdecydowanie poniżej kosztów produkcji – wyjaśnił Czarnek.

Poza tym wojewoda zażądał od służb zwiększenia liczby kontroli owoców na wschodniej granicy. Chodzi o maliny i inne owoce miękkie wwożone do Polski. – Tego importu nie możemy zatrzymać, ale możemy nasilić kontrole i sprawdzać jakość przywożonych malin – podkreślał wojewoda.

– Bardzo dobrze, że pan wojewoda podjął takie działania, o to przecież apelowaliśmy – przyznaje Marian Smentek ze Związku Sadowników RP. Związek ten zaapelował do plantatorów malin, agrestu i porzeczek, aby wstrzymali zbioru owoców aż do odwołania.

– Większość rolników raczej posłuchała naszego apelu. Część osób rwała maliny, ale po to, aby sprzedać je na giełdzie – mówi Smentek.

Bez polityki się nie obyło

Wojewoda lubelski za zaistniałą sytuację na rynku owoców miękkich obwiniał polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego i „absurdalną” prywatyzację przetwórni. – Program powszechnej prywatyzacji robiony był w latach 1993-97 przez rząd PSL – grzmiał Czarnek. – Doszło do sytuacji, w której pozbawiliśmy się jakichkolwiek instrumentów, dzięki którym moglibyśmy wpływać na ceny na rynkach rolnych.