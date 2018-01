WOŚP 2018: Kolejna rekordowa zbiórka w Lubelskiem. Ile pieniędzy wpadło do puszek?

W samym Lublinie udało się zebrać ok. 280 tysięcy złotych. To kwota z puszek i skarbonek stacjonarnych. Ale dokładne dane będziemy mieć dopiero za kilka dni – mówi Paulina Pukaluk z lubelskiego sztabu WOŚP. – Do tego trzeba doliczyć pieniądze z aukcji internetowych, które jeszcze trwają.

W Zamościu w tym roku padł rekord. – Zebraliśmy blisko 173 tys. zł. Jeszcze nigdy nie udało nam się zebrać takiej sumy – cieszy się Andrzej Szumowski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zamościu. – To pieniądze zebrane nie tylko w Zamościu, ale także w Zwierzyńcu, Szczebrzeszynie, Skierbieszowie, Sitańcu, Lipsku. Jesteśmy jednym z największych sztabów w Polsce, kwestowało u nas 550 wolontariuszy – podkreśla.

Pieniądze można jeszcze przekazać korzystając z eSkarbonki, którą założył zamojski sztab. Więcej informacji na ten temat na stronie MDK w Zamościu www.mdk.zam.pl (w zakładce aktualności).

Rekordowa była też zbiórka w Białej Podlaskiej.

– Już mamy blisko 147 tys. zł, a nie ma jeszcze rozliczenia aukcji, licytacji i transakcji bezgotówkowych, więc ta kwota na pewno będzie znacznie wyższa – nie ma wątpliwości Marta Bąkowska z bialskiego sztabu WOŚP, który działa na terenie miasta i sąsiednich miejscowości.

Dwa chełmskie sztaby działające przy Automobilklubie Chełmskim i przy I LO w Chełmie zebrały ok. 34 tys. zł, ale tu również nie jest to kwota ostateczna.

– To tylko pieniądze z puszek wolontariuszy. Trzeba do tego doliczyć aukcje internetowe, które można znaleźć na naszym facebookowym profilu WOŚPchełm – mówi Grzegorz Gorczyca, prezes Automobilklubu Chełmskiego. – Do wylicytowania są m.in. wycieczki, kuligi i usługi z różnych branż.

W Świdniku udało się zebrać ponad 62,3 tys. zł.

– Największe kwoty zebrało trzech wolontariuszy: Weronika Dudek – blisko 4 tys. zł, Patryk Kwiatuszewski – blisko 3 tys. zł i Marcel Kowalewski – blisko 2 tys. zł – wylicza Karol Falenta z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

W całej Polsce udało się zebrać blisko 81,5 mln zł. Ostateczna kwota będzie w marcu. W ciągu poprzednich 25 Finałów Orkiestra WOŚP zebrała na wsparcie ośrodków zdrowia w całej Polsce ponad 825 mln zł.