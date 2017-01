WOŚP zagra bez TVP. Nie będzie studia telewizyjnego w Lublinie

Pieniądze z tegorocznego finału, który odbędzie się 15 stycznia pójdą na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych i zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.

Relacje z akcji będzie można oglądać na antenach TVN, TTV i TVN24, a nie jak dotychczas w TVP. – Fundacja WOŚP, po nawiązaniu współpracy ze stacją TVN, wysłała do wszystkich sztabów informację z prośbą o przedstawienie propozycji do scenariuszowego łączenia telewizyjnego – mówi Bartosz Chodorowski, biura prasowego Fundacji WOŚP. – Na tej podstawie wybrano 9 miast, wśród których nie ma Lublina. Nie oznacza to jednak, że Lublin nie pokaże się w transmisjach telewizyjnych przygotowywanych przez reporterów TVN24, ale tutaj nie ma ścisłego scenariusza.

– Mimo że w tym roku nie będzie studia telewizyjnego, atrakcji podczas naszej imprezy nie zabraknie. Będą dwie sceny - plenerowa i wewnątrz galerii a także stoiska m.in. z akcjami profilaktycznymi, pokazami ratownictwa medycznego czy animacjami dla dzieci – zapowiada Przemysław Załuski z Galerii Olimp, przy której działa jeden z lubelskich sztabów WOŚP i zaznacza: Nie mamy żadnych obaw, że mimo braku współpracy z lubelską telewizją zbierzemy mniejszą sumę niż w poprzednich latach. Na terenie samego Lublina będzie kilkuset wolontariuszy. Poza tym finał odbywa się już 25. raz a nasza impreza po raz szósty, więc akcja została już wypromowana.

Dodaje, że udział w tegorocznej imprezie zadeklarowały już lubelska Straż Miejska, Komenda Miejska Policji w Lublinie i Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie.

Tradycyjnie o godz. 20 na scenie plenerowej zacznie się koncert gwiazdy, którą w tym roku jest Liber (wystąpi z Iną, uczestniczką programu „Bitwa na głosy” i Adamem Stachowiakiem, uczestnikiem „The Voice of Poland”) oraz pokaz pirotechniczny w ramach „światełka do nieba”.

Poza Galerią Olimp na terenie Lublina będą działać sztaby: główny - przy Hufcu ZHP Lublin, w „Chatce Żaka” oraz Społecznym Gimnazjum im. Klonowica i Gimnazjum nr 10. W całym województwie będzie ich ponad 70.

Sprzęt dla 15 szpitali z woj. lubelskiego

W pierwszym kwartale tego roku na oddziały dziecięce 15 szpitali z województwa lubelskiego ma trafić specjalistyczny sprzęt od WOŚP. Chodzi m.in. łóżka szpitalne, aparaty USG i EKG, lokalizatory naczyń krwionośnych i kardiomonitory. Szpitale dostaną też holtery ABPM i EKG kardiomonitory, pulsoksymetry oraz pompy strzykawkowe i objętościowe.