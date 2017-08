Wpadł mężczyzna, który okradł jubilera w centrum Lublina. Złapali także pasera

Do zdarzenia doszło 10 lipca w jednym ze sklepów jubilerskich przy ul. Świętoduskiej w Lublinie. Kilka minut po godz. 15.00 do sklepu wszedł młody mężczyzna. Zachowywał się jak typowy klient, był zainteresowany kupnem pierścionków. Prosił o pokazanie biżuterii, zastanawiał się nad kupnem.

Niezdecydowany wyszedł ze sklepu, ale po chwili wrócił. Udało mu się wykorzystać chwilę nieuwagi pracowników. Zdołał zabrać dwie palety z biżuterią i uciec. Wartość strat została oszacowana na ponad 24 tys. zł.

Kilka minut później policjanci otrzymali informację o kradzieży. Na miejscu pracowali technicy policyjni, zabezpieczono także nagranie z wnętrza sklepu oraz z monitoringu miejskiego. Równolegle rozpoczęły się ustalenia operacyjne. Informacja o zdarzeniu wraz z wizerunkiem sprawcy przekazana została także do innych jednostek.

Pod koniec lipca sprawca został zatrzymany. To 25-letni mieszkance gm. Rejowiec. 25-latek przyznał się do kradzieży. Jak wynika z policyjnych ustaleń mężczyzna sprzedał biżuterię mieszkańcowi Zamościa. Mundurowi ustalili także pasera. To 79-letni mężczyzna.

Obaj podejrzani już usłyszeli zarzuty.