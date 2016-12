Wracali ze "śledzika", zniszczyli skrzydła anioła. Dziś będą naprawione

Iluminacja świetlna przedstawiająca skrzydła anioła powróci dziś na plac Teatralny. Do Urzędu Marszałkowskiego zgłosili się mężczyźni, którzy w nocy ze środy na czwartek połamali instalację.

Tłumaczyli, że wracali ze „śledzika” i przechodząc pod Centrum Spotkania Kultur jeden z nich zbyt mocno oparł się o skrzydła. – Zobowiązali się, że jeśli będzie trzeba to pokryją koszty ich naprawy. Ale staramy się zreperować je we własnym zakresie – mówi Dariusz Donica, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim. I dodaje, że w piątek ok. godz. 15 skrzydła powinny już wrócić na swoje miejsce.

Oznacza to, że organizowany przez urząd konkurs #anielskielubelskie będzie kontynuowany. Każdy, kto zrobi sobie zdjęcie na tle instalacji i opublikuje je na Facebooku (z podpisem #anielskielubelskie) weźmie udział w losowaniu nagród promocyjnych województwa. Fotografie można przesyłać do 30 stycznia.