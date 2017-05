Wygraj „lubelskie” 5 zł z Kaplicą Trójcy Świętej

Mamy dla was 5 pięciozłotówek z Kaplicą Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.

Wczoraj Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę upamiętniającą kaplicę pod wezwaniem Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. To kolejna moneta 5 zł z obiegowej serii „Odkryj Polskę”.

W II połowie XIV wieku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego wzniesiona została gotycko-ceglana kaplica, jako część zabudowy zamku królewskiego. W roku 1418 z inicjatywy Wielkiego Księcia Litewskiego i króla Polski Władysława Jagiełły wnętrze kaplicy pokryte zostało freskami bizantyńsko-ruskimi.

– Zabytkowa kaplica pod wezwaniem Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie jest bezcennym przykładem spotkania dwóch tradycji kulturowych – łacińskiego Zachodu i bizantyńskiego Wschodu – pisze w folderze numizmatycznym dr Andrzej Frejlich, historyk sztuki z Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Rewers zaprojektowany przez Dobrochnę Surajewską przedstawia wnętrze Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Na tle zabytkowych okien kaplicy widnieje fresk z konnym portretem króla Władysława Jagiełły. Awers to znany z innych obiegowych monet wizerunek orła, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Moneta wyemitowana zostanie w nakładzie do 1,2 mln sztuk i będzie można ją otrzymać po cenie nominalnej we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP.

KONKURS

Aby wygrać jedną z tych pięciozłotówek odpowiedz na pytanie: Jakie jeszcze miejsce z terenu Lubelszczyzny powinno znaleźć się na monecie NBP?

Swoją odpowiedź SMS wyślij na nr 71160 prefiks: MONETA. (np. Moneta.park). Koszt 1,23 zł VAT. Na SMS-y czekamy od dziś do 24 maja 2017 r.