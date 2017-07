Wylądują w dzień i w nocy. Szpitalne inwestycje

To część większej inwestycji, która zakłada też modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego. – Lądowisko zostało już dostosowane do nocnych lotów. Teraz czekamy tylko na wydanie pozwolenia. Szacujemy, że zajmie to około dwóch tygodni – mówi Gabriel Maj, dyrektor szpitala przy al. Kraśnickiej. – Koszt dostosowania lądowiska to około 700 tysięcy złotych. W czasie remontu lądowiskiem zastępczym był dla nas szpital dziecięcy, który z kolei w czasie swojego remontu korzystał z naszego lądowiska.

W mijającym tygodniu został ogłoszony przetarg na prace budowlane związane z modernizacją SOR-u. – Oddział będzie miał teraz znacznie większą powierzchnię, co wpłynie na komfort pacjentów i usprawni realizację systemu tzw. triażu czyli segregacji pacjentów. Będziemy też korzystać z zupełnie nowej aparatury – zaznacza Maj. – Zakończenie inwestycji planujemy na połowę przyszłego roku. Całkowity koszt to 9 mln zł z czego połowa pochodzi z ministerstwa infrastruktury a połowa ze środków urzędu marszałkowskiego.

Inwestycje także w szpitalu wojskowym

W pierwszym kwartale przyszłego roku przy Al. Racławickich mają wylądować pierwsze śmigłowce na lądowisku szpitala wojskowego. To także część większej inwestycji, która zakłada też m.in. budowę nowego budynku (w którym będą oddziały: chirurgii, intensywnej terapii i anestezjologii, szpitalny oddział ratunkowy, laboratorium, pracownia histopatologii, apteka zakładowa, blok operacyjny, izba przyjęć oraz sterylizatornia).

Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma się zakończyć do 2018 roku. Całkowity jej koszt to ok. 106 mln zł. Budowa nowego budynku to najbardziej kosztowna część inwestycji – razem z wyposażeniem pochłonie ok. 70 mln zł. 80 proc. tej kwoty pochodzi ze środków MON, reszta pieniędzy to środki własne szpitala.