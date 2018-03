Wypadek autokaru z Lublina na Litwie. Kilkanaście osób rannych

Wypadek polskiego autokaru na Litwie, który jechał z Lublina do Wilna. Kilkanaście osób jest rannych.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 17 czasu polskiego w miejscowości Mirosław, ok. 50 kilometrów przed Wilnem.

Według wstępnych ustaleń kierowca autokaru w którym znajdowało się 47 osób stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Na drodze panowały bardzo trudne warunki.

Jak informuje litewski portal Delfi 16 osób zostało rannych podczas wypadku. Zostały zabrane do szpitala. Jedna osoba ma złamany kręgosłup.

- Nie jest wykluczone, że wypadek drogowy był spowodowany trudnymi warunkami pogodowymi, słabą widocznością i śliską nawierzchnią - czytamy na stronie.

Kierowca autobusu był trzeźwy.