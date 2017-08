Wyspa Wisła zwyciężyła w plebiscycie „Turystyczne Lubelskie”

Wyspa Wisła to kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny położony na wyjątkowej urody nadwiślańskich terenach w Stężycy. To doskonała propozycja dla rodzin i osób, które chcą uciec od wielkomiejskiego zgiełku i aktywnie odpocząć w otoczeniu przyrody. W amfiteatrze organizowane są koncerty i imprezy artystyczne. Najbliższa już 2 września – o godz. 18, na oficjalne zakończenie wakacji, wystąpi Don Vasyl Junior i inni. Szczegóły na stronie www.wislawyspa.pl.

Wyspa Wisła zaprasza również do oryginalnej restauracji, która serwuje nowoczesną kuchnię polską, do dyspozycji gości jest też letni taras z grillem, który pozwala przyjemnie wzmocnić się po licznych atrakcjach.

Biznes znajdzie tu świetne miejsce do organizacji kameralnych szkoleń, konferencji czy imprez integracyjnych. Młode pary zorganizują jedyne w swoim rodzaju uroczystości weselne.

Plebiscyt „Turystyczne Lubelskie” zorganizował Dziennik Wschodni i Województwo Lubelskie – Lubelskie Smakuj Życie.