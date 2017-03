Z Lublina dojedziemy szybciej do Rzeszowa. Przebudują linię kolejową

Modernizacja linii z Lublina do Stalowej Woli nie jest jedyną inwestycją w sieć kolejową w Lubelskiem. Przygotowywana jest trasa dla pociągów, które z Lublina do Warszawy pojadą przez Lubartów, Parczew, Łuków i Siedlce

Przez ponad rok zamknięta ma być linia kolejowa z Lublina do Stalowej Woli. Wczoraj podpisana została umowa na jej przebudowę i elektryfikację. Po zakończeniu prac podróże z Lublina do Rzeszowa skrócą się o 20 minut, a wszystkie perony na trasie mają lśnić nowością

Inwestycja pochłonie 368 mln zł. Na tę kwotę opiewa podpisana wczoraj umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót. – Pierwszych sześć miesięcy to okres przygotowania i dość trudnych uzgodnień – stwierdza Marita Szustak, prezes spółki Track Tec Construction, będącej liderem konsorcjum, z którym kolej zawarła kontrakt.

– W niedługim czasie zaczną się prace, które będziemy mogli dotknąć własnymi rękami i patrzeć, że one się toczą – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury i budownictwa. Zgodnie z wczorajszymi deklaracjami roboty mogą się zacząć już w lipcu tego roku.

– Pierwsze prace będą dotyczyły odcinka dwutorowego – precyzuje Piotr Sykuła z zarządu Track Tec Construction. Mowa o jedynym zelektryfikowanym fragmencie od stacji Lublin do przystanku Lublin Zemborzyce. Ten etap przebudowy, mający się zakończyć za rok, nie będzie jeszcze skutkować przerwą w ruchu pociągów, bo jeden tor powinien być otwarty.

Duże utrudnienia mają się zacząć w marcu 2018 r., na kiedy to zapowiadane jest całkowite zamknięcie linii. I to aż do lipca 2019 r. W tym czasie zapewniona ma być komunikacja zastępcza. – O szczegółach będziemy informować z wyprzedzeniem – obiecuje Mirosław Siemieniec, rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, która zarządza torami.

Roboty nie ograniczą się do wymiany podkładów i szyn oraz zelektryfikowania linii. – Przebudujemy 20 przystanków, powstaną dwa nowe, w Zaklikowie i Charzewicach – wylicza Waldemar Grzyb, zastępca dyrektora regionu w PKP PLK. Odnowa czeka 75 przejazdów.

Po zakończeniu prac pociągi będą mogły się rozpędzić do 120 km/h, a podróż z Lublina do Rzeszowa ma się skrócić o 20 minut. Oszczędzi to czasu nie tylko podróżnym, ale też przewoźnikom towarowym wożącym tędy m.in. węgiel z kopalni w Bogdance do elektrowni w Połańcu.

Modernizacja linii z Lublina do Stalowej Woli nie jest jedyną w ostatnim czasie inwestycją w sieć kolejową w Lubelskiem. W czerwcu ma się zacząć gruntowna przebudowa torów prowadzących z Lublina w stronę Warszawy, a jej finał zapowiadany jest na 2020 r. Już teraz przygotowywana jest trasa dla pociągów, które od czerwca tego roku do końca roku przyszłego mają jechać z Lublina do Warszawy przez Lubartów, Parczew, Łuków i Siedlce.

Kolej nie przewiduje za to rozbudowy szlaku z Lublina do Łukowa. Ma on pozostać linią jednotorową. – Budowa drugiego toru nie jest planowana – przyznaje Ireneusz Merchel, prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Wyklucza też elektryfikację tej linii. Natomiast na rok 2020 zapowiada rozpoczęcie modernizacji torów z Chełma do Dorohuska.