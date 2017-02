Będą zmiany na stacjach i przystankach kolejowych w Puławach

Trzy puławskie przystanki będą przebudowane w ramach kompleksowej modernizacji torów między Lublinem a Pilawą. – Prace w Puławach będą prowadzone od czerwca bieżącego roku do końca 2018 r. – zapowiada Karol Jakubowski z centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. – Na terenie powiatu puławskiego, oprócz stacji i przystanków, zmodernizowany zostanie m.in. most kolejowy nad kanałem Zakładów Azotowych w Puławach oraz przejazd kolejowy w pobliżu mostu.

Co zmieni się dla pasażerów? Od nowa zbudowany ma być peron przystanku Puławy Miasto.

Będą tu nowe ławki, oświetlenie i elektroniczna informacja o odjazdach. Nowy peron będzie nieco wyższy, dzięki czemu nie będzie trzeba już się tak wspinać na stopnie przy wsiadaniu do pociągów. Całość ma być w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. – Kolejarze zamontują m.in. windę z tunelu na peron – informuje Jakubowski. Winda przyda się też osobom starszym i z ciężkim bagażem. Sam tunel ma być gruntownie odnowiony.

Duża zmiana ma również zajść na przystanku Puławy Chemia. Zamiast jednego peronu „wyspowego” powstaną dwa, do których prowadzić ma nowe podziemne przejście dla pieszych. Natomiast na stacji Puławy (tzw. „Puławy Drewniane”) perony mają być odnowione, wyposażone w nowe wiaty i stojaki dla rowerów.

Przypomnijmy, że od 11 czerwca do końca przyszłego roku przez Puławy nie będą kursować żadne pociągi pasażerskie. W zamian za składy regionalne nie zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza, a na pociąg dalekobieżny trzeba będzie się pofatygować do Dęblina. – Od początku 2019 r. składy wrócą na zmodernizowany odcinek od Pilawy do Lublina – zapowiada Jakubowski. – Prace przeniosą się na odcinek Pilawa-Otwock i zakończą rok później.