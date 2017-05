Za co nagradzają w Ratuszu? 260 tys. złotych dla 107 osób

Chociaż Urząd Miasta ma ponad 1200 pracowników, to ujawnia wyłącznie kwoty nagród wypłaconych osobom pełniącym funkcje publiczne. Czyli – w największym skrócie – tym, które mają uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu prezydenta Lublina. Na upublicznionej przez Ratusz liście są nazwiska 107 osób, a suma wypłaconych im nagród finansowych to prawie 260 tys. zł.

Najhojniej nagrodzona była w zeszłym roku skarbniczka miasta, Irena Szumlak. Prezydent przyznał jej w sumie 27 tys. zł za „wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych”, w tym za pilotowanie spraw finansowych związanych z rządowym programem Rodzina 500 Plus i za przygotowanie do wdrożenia jednolitego systemu księgowego w miejskich placówkach.

22 tys. zł to suma nagród przyznanych zastępcy prezydenta, Arturowi Szymczykowi m.in. za nadzór nad podległymi mu wydziałami i koordynację prac nad przygotowaniem wniosków o unijne dotacje.

Również 22 tys. zł przyznał prezydent swojej zastępczyni, Monice Lipińskiej m.in. za nadzór nad przygotowaniami do uruchomienia placówki zwanej potocznie „wytrzeźwiałką”, za pracę na rzecz osób starszych i zorganizowanie w Lublinie rządowego programu Rodzina 500 Plus.

Kwotą 20 tys. zł prezydent nagrodził swego zastępcę, Krzysztofa Komorskiego. Tu w uzasadnieniu czytamy m.in. o pracy przy prezentacji Lublina we Wrocławiu, który był w zeszłym roku Europejską Stolicą Kultury, o doprowadzeniu do realizacji w Lublinie zdjęć do filmu Volta i do serialu Morowe Panny, jak również o „polityce wizerunkowo-informacyjnej” związanej z rolą Lublina jako jednego z gospodarzy młodzieżowych mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Również 20 tys. zł trafiło do sekretarza miasta, Andrzeja Wojewódzkiego. W jego przypadku uzasadnieniem nagród jest m.in. praca przy wdrożeniu systemu informatycznego w miejskich szkołach, jak też reprezentowanie Lublina w komisjach Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich czy też działalność w Związku Gmin Lubelszczyzny.

19 tys. zł przypadło Mirosławie Puton, szefowej Wydziału Budżetu i Księgowości, m.in. za zaangażowanie w realizację programu Rodzina 500 Plus i „szczególne obciążenie obowiązkami”.