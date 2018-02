Zabił dziewczynę tłuczkiem do mięsa. Co dalej z Mateuszem C. z Lublina?

Bił tłuczkiem do mięsa i dźgał nożem. Tak według śledczych Mateusz C. z Lublina mordował swoją dziewczynę. Później 26-latek próbował popełnić samobójstwo, skacząc z dziesiątego piętra

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił właśnie do Sądu Okręgowego w Lublinie. Mateusz C., – 26-letni recydywista odpowie za zabójstwo swojej dziewczyny. Do makabrycznej zbrodni doszło na początku maja ubiegłego roku, przy ul. Bursztynowej w Lublinie. Na numer alarmowy zadzwoniła wówczas matka Mateusza C. Powiedziała, że jej syn zamordował swoją dziewczynę i sam próbuje popełnić samobójstwo. Mężczyzna skoczył później z 10 piętra. Przeżył, bo upadł na rosnące przy bloku drzewa.

Kiedy strażacy weszli do jego mieszkania, zobaczyli leżącą w przedpokoju walizkę. Były w niej zakrwawione zwłoki kobiety, zawinięte w worki na śmieci. Na podłodze i ścianach, w pokoju i łazience były ślady krwi. Na miejscu znaleziono również zakrwawiony tłuczek do mięsa i kuchenny nóż.

Znali się od lat

Szybko okazało się, że zamordowana kobieta to Kamila N. – dziewczyna 26-latka. Była studentką jednej z lubelskich uczelni.

Mateusza C. znała od lat. Jak później ustalili śledczy, od stycznia 2017r. byli parą. W dniu zabójstwa oboje wybrali się do wąwozu przy ul. Jana Pawła II. Bawili się ze znajomymi przy grillu. Pili piwo i wódkę. Przed godz. 23:00 wrócili do mieszkania przy ul. Bursztynowej. Tam doszło między nimi do sprzeczki. Nie wiadomo, z jakiego powodu. Z akt sprawy wynika, że Mateusz C. wyjątkowo brutalnie zaatakował swoją dziewczynę.

– Oskarżony z zamiarem zabójstwa zadał pokrzywdzonej kilkanaście ciosów metalowym tłuczkiem do mięsa – wyjaśnia Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Uderzał przede wszystkim w głowę.

Kamila była również duszona. Tak mocno, że napastnik połamał jej kość gnykową. Później zaatakował ją również kuchennym nożem. Zadał jej cztery ciosy w klatkę piersiową. Śledczy ustalili, że dziewczyna próbowała się bronić. Świadczą o tym rany na jej rękach. Według biegłych, makabryczne wydarzenia rozgrywały się między godz. 23:00, a 1:30. Kamila zmarła z powodu wykrwawienia i obrażeń czaszki.

Nie przyznał się

– Mateusz C. został oskarżony o zabójstwo. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień – dodaje Agnieszka Kępka.

Z akt sprawy wynika, że w dniu zbrodni mężczyzna był pod wpływem alkoholu i dopalaczy. Skacząc z 10 piętra, Mateusz C. połamał obie nogi. Nadal przebywa na oddziale szpitalnym zakładu karnego w Łodzi. Mateusz C. był już karany za rozboje i włamania. Teraz grozi mu dożywocie.