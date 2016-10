Zachodnia obwodnica Lublina: Pojedziemy jeszcze w tym roku

Prawie cały, niemal 10-kilometrowy odcinek zachodniej obwodnicy Lublina, jest wyasfaltowany. – Nawierzchni bitumicznej brakuje tylko w Konopnicy, na niewielkim fragmencie wpięcia nowej drogi w „starą dziewiętnastkę” – mówi Krzysztof Kozioł, rzecznik prasowy firmy Budimex, wykonawcy tej inwestycji. Trwa także rozkładanie nawierzchni asfaltowej na rondzie w Matczynie. – Zapisany w kontrakcie termin ukończenia inwestycji, czyli 29 listopada, absolutnie nie jest zagrożony – dodaje rzecznik. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku kierowcy skorzystają z nowej drogi. Zależy to jednak, czy sprawnie przebiegną odbiory techniczne.

Budowa 9,8-kilometrowego odcinka zachodniej obwodnicy Lublina ruszyła 29 października 2014 roku. Całkowity koszt realizacji zachodniej części, pomiędzy węzłami Lublin Słowinek a Lublin Węglin w ciągu drogi ekspresowej S19, wyniesie ok. 620 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ok. 274 mln. zł.

Nowa droga wyprowadzi ruch tranzytowy z al. Kraśnickiej i znacznie skróci czas przejazdu przez Lublin pojazdów jadących w kierunku Warszawa, Białystok i Chełm – Zamość.