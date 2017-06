Zaczęło się wielkie odkomarzanie w Lublinie. Na początek Ogród Saski

O godzinie 19 zaczęła się tegoroczna akcja zwalczania komarów na terenie Lublina. Dwie ekipy przystąpiły do oprysków na terenie Ogrodu Saskiego, później przeniosą się do parku Ludowego, skąd do rana powinny dotrzeć do Zalewu Zemborzyckiego. Akcja ma potrwać cztery dni i będzie powtórzona w sierpniu, chociaż na mniejszym terenie.