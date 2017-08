Zadbajmy o Lublin dla naszych dzieci i wnuków. List ws. nowego studium zagospodarowania

W piątek 4 sierpnia mija termin składania uwag do Studium zagospodarowania przestrzennego Lublina. Dla każdego miasta taki dokument ma strategiczne znaczenie. Niestety, jego projekt dla Lublina jest bardzo słaby jakościowo. Forum Kultury Przestrzeni chce ułatwić mieszkańcom przesyłanie opinii i prosi o zaangażowanie.

Studium zagospodarowania przestrzennego stara się ogarnąć całe miasto jako organizm – czyli spójny układ współpracujących ze soba elementów. Wyznacza logikę jego rozwoju na następne dekady i koordynuje wszystkie bardziej szczegółowe plany miejscowe. Dlatego Studium powinno pokazywać, jak tworzyć miasto, aby było organizmem zdrowym czyli zrównoważonym, dbającym wszelkie potrzeby życiowe wszystkich użytkowników: dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów. Tak jak dbamy o środowisko życia dla zwierząt, tak samo powinniśmy dbać o odpowiednie warunki dla nas, ludzi. Potrzebujemy ich, aby zdrowo i szczęśliwie żyć i chętnie się rozmnażać.

Obecny projekt Studium tego wszystkiego nie gwarantuje, delikatnie rzecz ujmując. Naraża nas na chaotyczną lokalizację osiedli i nieustanne korki. W sposób marginalny zajmuje się ruchem pieszych. Może prowadzić do dalszego zanieczyszczania powietrza. Naraża wiele osiedli na utrudniony dostęp do zieleni i usług.

Głównym problemem do dyskusji nad lubelskim Studium jest otwarcie pod zabudowę mieszkaniową właściwie całej wolnej przestrzeni w granicach miasta. Pomimo tego, że od dawna dysponujemy rezerwami dla budownictwa jednorodzinnego na 16 lat a dla wielorodzinne na 21 lat i mimo tego, że według GUS ludność Lublina zmniejszy się do 2050 roku o 20%. Tak duży wzrost powierzchni zabudowy w stosunku do realnych potrzeb stoi w sprzeczności z „Zasadą preferencji regeneracji nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę”, która jest jedną z podstawowych zasad obowiązującej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

Skutkiem takiej polityki przestrzennej będzie miasto rozproszone, o zmniejszonej intensywności zabudowy a co za tym idzie pomnażające koszty budowy i utrzymania infrastruktury (dróg, sieci wodociągowej, oświetlenia itd.). Zaniknie duża ilość terenów otwartych, w tym terenów rolniczych, które z jednej strony pełnią rolę zielonych płuc miasta i terenów rekreacyjnych a z drugiej rezerwy terenowej na kolejne dekady dla funkcji, których dziś po prostu nie znamy, a któe przydadzą się dopiero za 10-20 lat.

Mówiąc bardziej kolowialnie, realizacja tych zapisów Studium może skończyć się dla nas tak jak w dowcipie o babci, która mieszkała “za siedmioma górami, za siedmioma lasami” i... wszędzie miała daleko.

Plany miasta zwykle opiniują prywatni właściciele gruntów w trosce o własne interesy. Brakuje w polskim prawie mechanizmów opiniowania planów w interesie wspólnym, publicznym. W Lublinie staramy się to robić w Radzie i Forum Kultury Przestrzeni, ale czasem brakuje nam już sił i argumentów.

Trudno zrozumieć dlaczego Wydział Planowania pracował nad projektem Studium 7 lat, nie organizując przez ten czas żadnej dyskusji roboczej dla mieszkańców (które sa standardem w innych miastach), a jego konsultacje zaplanował na koniec roku szkolnego i pierwszy miesiąc wakacji, kiedy ludzie nie mają głowy do takich spraw. Wszystkie spotkania publiczne odbyły się zaraz po opublikowaniu dokumentu, który liczy 400 stron i 60 załączników, więc nie było czasu sie na nie przygotować.

Dlatego też, widząc powagę sprawy, wiele osób zadeklarowało, że chętnie wyśle swoje uwagi, ale potrzebuje podpowiedzi albo “gotowców”, bo nie dadzą rady samodzielnie zgłębić Studium w czasie przewidzianym na konsultacje.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, na stronie fkp.ulublin.eu umieściliśmy uwagi przesłane już przez innych na specjalnych formularzach. Jeśli ufacie autorom tych opinii, możecie je wysłać jako “gotowce” lub skorzystać z zamieszczonych tam materiałów do sformułowania własnych uwag i również przekazać je Urzędowi Miasta na adres partycypacja. Materiały te będą uzupełniane na bieżąco w najbliższych dniach. O wszystkich aktualizacjach Forum Kultury Przestrzeni będzie informować na swojej facebookowej stronie.