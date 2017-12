Zagęszczają centrum miasta. Nowe biura i mieszkania mają powstać w centrum Lublina

Nowe mieszkania lub biura mogą powstać przy Krakowskim Przedmieściu 58. Prywatny inwestor wystąpił do Urzędu Miasta o niezbędne mu decyzje. To już kolejny pomysł na uzupełnianie zabudowy w ścisłym centrum Lublina

W Urzędzie Miasta powstały już dwa projekty decyzji o warunkach zabudowy na tyłach kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 58. O decyzje zabiegał ten sam inwestor.

– Wpłynęły dwa wnioski w sprawie warunków zabudowy dla tej działki. Dotyczą uzupełniania istniejącej zabudowy w formie oficyny w głębi nieruchomości. Chodzi o prawe skrzydło od frontu budynku – informuje Joanna Bobowska z Urzędu Miasta.

– Jeden z wniosków dotyczy budynku wielorodzinnego z usługami w parterze, drugi budynku usługowego. Miałyby one powstać w miejscu obiektów parterowych, usługowego i gospodarczego, które przeznaczone byłyby do rozbiórki – precyzuje Bobowska. Oba projekty decyzji zostały już skierowane do uzgodnień m.in. z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Po warsztatach

Inwestycja planowana przy Krakowskim Przedmieściu jest już kolejnym pomysłem na uzupełnienie zabudowy w ścisłym centrum Lublina.

Przy ul. I Armii Wojska Polskiego dobiega końca porządkowanie terenu pod budowę nowego budynku wielorodzinnego w miejscu, gdzie przez lata działała stacja kontroli pojazdów. Inwestorem jest tu lubelski przedsiębiorca prowadzący firmę Sagan.

Na parterze planowanego budynku znajdzie się miejsce dla handlu i usług, przy czym niemożliwe będzie otwarcie tu sklepu o powierzchni sprzedaży większej niż 2 tys. mkw. Dla zmotoryzowanych przewidziano dwupoziomowy garaż podziemny.

Inwestor ma już pozwolenie na budowę wydane przez Urząd Miasta. Zostało ono zaskarżone przez współwłaściciela jednej z sąsiednich kamienic, ale wojewoda utrzymał je w mocy. Decyzja jest już ostateczna.

Za dawną szkołą

Nowe mieszkania mają również powstać przy ul. Spokojnej, na działce rozciągającej się za budynkiem, z którego niedawno przeniesione zostały szkoły odzieżowe. Należąca do miasta nieruchomość została wystawiona na licytację, która odbyła się w ostatni piątek. Najwyższą cenę 15 mln 650 tys. zł dała spółka Boro z Piotrkowa Trybunalskiego.

Spółka zamierza postawić tu blok, w którym znajdzie się sto kilkadziesiąt mieszkań. Parking będzie zlokalizowany pod ziemią. – Jak dobrze pójdzie, budowę zaczniemy za rok – zapowiada Adam Staruszkiewicz, szef spółki Boro. Najpierw jednak musi zostać sfinalizowana sprzedaż nieruchomości, co powinno nastąpić do marca przyszłego roku.

Nabywca weźmie nie tylko grunt, ale również budynek będący dawną siedzibą szkoły, którego nie wolno mu wyburzyć ze względu na ochronę konserwatorską. Inwestor wstępnie planuje uruchomienie tutaj przychodni.

Tu sprawy utknęły

W zawieszeniu jest natomiast sprawa inwestycji przy ul. Jasnej, gdzie w miejscu parterowych baraków mógłby powstać wielorodzinny budynek mieszkalny „z funkcją handlowo-usługową” i podziemnym garażem.

Do takiej inwestycji przymierza się spółka Korporacja Kupców Lubelskich, która wystąpiła już do Urzędu Miasta o decyzję ustalającą warunki zabudowy. Na decyzję będzie musiała długo poczekać, bo urzędnicy mają prawny problem.

O toczącym się postępowaniu Urząd Miasta musiał zawiadomić wszystkich właścicieli i współwłaścicieli sąsiednich nieruchomości. Okazało się, że dwie osoby z tego grona już nie żyją, więc dopóki sąd nie ustali ich prawnych następców, miejscy urzędnicy nie mogą prowadzić postępowania.