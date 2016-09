Od godz. 18 w piątek nie dłużej niż do 5 rano w poniedziałek kierowcy będą musieli korzystać z dość długiego objazdu wytyczonego przez Budowlaną, Smoluchowskiego, Wrotkowską i Diamentową.

Krótszy objazd będzie dostępny tylko dla pojazdów komunikacji miejskiej, które będą skręcać w drogę wewnętrzną biegnącą wzdłuż toru, nieco dalej przejadą na jego drugą stronę zawracając do Zemborzyckiej. Nad tym, by autobusy i trolejbusy mogły sobie na tym objeździe poradzić i by wzdłuż torów nie jeździł nikt inny, czuwać mają robotnicy kierujący ruchem od godz. 6 do 22.

Utrudnienia spowodowane są remontem przejazdu na zlecenie jego właściciela, czyli Elektrociepłowni Lublin-Wrotków. W efekcie prac na przejeździe pojawią się betonowe płyty.