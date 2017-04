Zatrzymać piratów drogowych. 4404 zatrzymane prawa jazdy w woj. lubelskim

Prawie dwa lata temu zaczął obowiązywać przepis o zabieraniu prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić bez prawa jazdy i zostanie na tym złapana, to żegna się z uprawnieniami na kolejne trzy miesiące. Jeśli kierowca w tym czasie i tak zdecyduje się wsiąść „za kółko”, starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Kierowca w takiej sytuacji musi od nowa zdawać egzamin na prawo jazdy.

– Od 18 maja 2015 roku na terenie naszego województwa policjanci zatrzymali 4404 prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. W tym czasie 117 kierujących wpadło, gdy prowadziło auto mając trzymiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów, natomiast 14 kierujących podczas 6 miesięcy zakazu – wylicza podkom. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Policjanci przyznają, że przepis działa. – Niemal natychmiast po wprowadzeniu przepisów w maju 2015 roku, kierowcy zwolnili w miastach. Ten stan trwa do dziś. Wprawdzie wciąż zdarzają się piraci, którzy mkną w terenie zabudowanym 150 km/h. Są to rzadkie przypadki – mówi nadkomisarz Robert Koźlak, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie. – Nie oznacza to też, że zaczęto rygorystycznie przestrzegać limitu prędkości. Jeżeli już dochodzi do przekroczenia prędkości, to maksymalnie jest to przekroczenie o 48, 49 km/h. Kończy się to punktami karnymi i wysokim mandatem, ale bez czasowej utraty prawa jazdy – dodaje nadkomisarz Koźlak.

Sprawdź swoje punkty

Od poniedziałku na portalu Obywatel.gov.pl można nie wychodząc z domu, mogą sprawdzić stan swojego konta punktowego. Ale żeby z tego skorzystać potrzebny jest Profil Zaufany (eGO). Można go założyć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to rejestracja na stronie pz.gov.pl, a następnie odwiedziny w Punkcie Potwierdzającym (w woj. lubelskim jest 75 takich miejsc) z ważnym dokumentem tożsamości. Można to też uczynić bez wychodzenia z domu, z wykorzystaniem zewnętrznego dostawcy tożsamości. Obecnie z takiej opcji mogą skorzystać klienci PKO BP, Inteligo, ING, Envelo i Millennium. W najbliższych tygodniach ta lista będzie rozszerzona.

Po zalogowaniu sie na Obywatel.gov.pl będzie można sprawdzić: sumę punktów karnych, datę popełnienia wykroczenia, informacje o pojeździe, miejsce popełnienia wykroczenia, dane kierowcy oraz informację o liczbie tzw. punktów tymczasowych.