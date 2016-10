Zbudują trzy nowe akademiki w Lublinie. 1700 miejsc dla studentów

W czerwcu przyszłego roku może zacząć się budowa trzech akademików u zbiegu ulic Pagi i Głębokiej. W nowoczesnym kompleksie znajdzie się miejsce dla ok. 1700 osób.

Nieruchomość znajdująca się na terenie po dawnej jednostce wojskowej należy obecnie do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Uczelnia przed rokiem wystawiła działkę na sprzedaż. Do przetargu stanęły dwie firmy. Wygrała lubelska spółka Square Investment, która za blisko półtorahektarową zaproponowała 12,6 mln zł. UMCS uzyskał już konieczną w tym przypadku zgodę Ministerstwa Skarbu Państwa. W środę podpisano umowę przedwstępną. Ale to nie koniec.

- Transakcja cały czas jest w toku. Do podpisania zostało jeszcze kilka umów. Przy tej ostatecznej będziemy musieli dopełnić formalności związane z prawem pierwokupu, jakie będzie miało miasto – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Chodzi o art. 109 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, w myśl którego gmina ma pierwszeństwo w razie sprzedaży znajdującej się na jej terenie niezabudowanej nieruchomości, która wcześniej była własnością Skarbu Państwa. Urząd Miasta na odpowiedź będzie miał 30 dni.

Niezależnie od tego inwestor podejmuje już działania zmierzające do realizacji „International Campus Pagi”. – Zakładamy, że teren stanie się naszą własnością w marcu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace budowlane rozpoczniemy w czerwcu – mówi Dariusz Pastuszak, prezes spółki Square Investment.

ICP

W planach jest powstanie trzech 12-piętrowych akademików, w których łącznie znajdzie się ok. 1700 miejsc. Pod każdym z nich będą parkingi podziemne, a na parterach mają być zlokalizowane lokale usługowe. Znajdzie się tam m.in. sklep spożywczy, pralnia samoobsługowa, oddział banku i punkty gastronomiczne. W grę wchodzi też salon fryzjerski czy siłownia, być może jeden z lokali zostanie wynajęty pod żłobek lub przedszkole. Prace budowlane powinny potrwać ok. 15 miesięcy. To wstępna wizualizacja ICP.

Fot. Materiały inwestora